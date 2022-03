Diskussionsveranstaltung: Krisenherd Balkan – (Un)Reif für die EU?

Mittwoch, 30. März 2022, 18:30 Uhr, Vienna International Press Center des ÖJC, 1010 Wien, Blutgasse 3

Wien (OTS) - Mehrere Länder des Balkans möchten gerne in die Europäische Union. Gleichzeitig gibt es noch viele ungelöste Konflikte zwischen den Balkanstaaten. Auch der Krieg Putins gegen die Ukraine bringt neuen Zündstoff zwischen den Staaten am Balkan. Für Österreichs Außenpolitik ist der Süden Europas immer eine Schwerpunktregion. Die journalistische Berichterstattung aus den Balkanländern wird immer schwieriger. In Serbien, Montenegro und Slowenien wird die Pressefreiheit massiv bedroht.

Es diskutieren:

Dr. Valentin Inzko, bis Juli 2021 Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina der UN, österr. Diplomat

Mag.a Sunita Bosnic, Journalistin

Dr. Anis Bajraktarevic, Wissenschafter, Uni Wien

Dr. Vedran Dzihic, Österr. Institut f. Internat. Politik Diskussionsleitung: Prof. Fred Turnheim

Mittwoch, 30. März 2022, 18:30 Uhr

Vienna International Press Center des ÖJC

1010 Wien, Blutgasse 3

Wir freuen uns auf Ihre verbindliche Anmeldung bis 28. März 2022

Bitte beachten Sie die am Veranstaltungstag gültigen COVID-19 – Bestimmungen. Die entsprechenden Nachweise werden beim Eingang überprüft.

