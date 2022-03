ORF-Premiere: „Der Alte“ ermittelt ab 18. März um 20.15 Uhr wieder in ORF 2

Staffelauftakt zur ORF/ZDF-Krimireihe mit Jan-Gregor Kremp mit sieben neuen Folgen und einem Serienspecial

Wien (OTS) - „Der Alte“ ermittelt wieder in ORF 2 – ab Freitag, dem 18. März 2022, um 20.15 Uhr stehen insgesamt acht neue Folgen der beliebten ORF/ZDF-Krimireihe auf dem Programm! Hauptkommissar Richard Voss alias Jan-Gregor Kremp ist mit seinem Team, bestehend aus Stephanie Stumph, Ludwig Blochberger und Christina Rainer, dem Verbrechen in München auf der Spur. Verstärkung bekommen sie in der neuen Staffel von IT-Expertin Julia Lulu Zhao – gespielt von Yun Huang. Den Auftakt macht die Folge „Ein Tag im Leben“, in der der Mord an einer Gerichtsvollzieherin viele Rätsel aufgibt.

Am Karfreitag, dem 15. April, steht dann ein 90-minütiges Serienspecial auf dem Programm von ORF 2: In „Tod am Kliff“ zieht es Richard Voss zur Lösung des Falls an die Ostsee, wo er auf ein Geflecht aus Familiengeheimnissen, Geldgeschäften, Windkraftbetreibern und Umweltaktivisten stößt. Überraschenderweise trifft er dort auf seine Tochter, die sich ungefragt in die Ermittlungen einmischt und dabei in Lebensgefahr gerät.

Regie bei der neuen Staffel führten Florian Schott (Folgen 1 und 2), Andi Niessner (Folgen 3 und 4), Herwig Fischer (Special und Folge 5) und Michael Kreindl (Folgen 6 und 7) nach Drehbüchern von Melanie Brügel, Elke Hauck und Sven Poser, Arne Laser, Michael Pohl und Jörg Schnitger, Jan von der Bank, Martin Dolejš, Claus Stirzenbecher und Christoph Wortberg. In Episodenrollen mit rot-weiß-roter Besetzung sind u. a. Aglaia Szyszkowitz („Böses Blut“) und Marlon Boess („Tod am Kliff“) zu sehen.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Der Alte: Ein Tag im Leben“ am 18. März um 20.15 Uhr in ORF 2

Magdalena Thoma (Maya Haddad) hat als Gerichtsvollzieherin tagtäglich mit den Ärmsten der Armen zu tun. Naturgemäß sind diese über ihren Besuch selten erfreut, auch wenn Magdalena sehr um Fairness bemüht ist. Als die junge Frau abends in ihrem Büro ermordet wird, fällt der erste Verdacht auf ihren Bekannten André Berling (Saro Emirze). Magdalena wollte dessen Ex-Frau (Laura Osswald) helfen, ihre Ansprüche gegen Berling durchzusetzen. Durch Magdalenas Arbeit als Gerichtsvollzieherin ergeben sich aber noch zahlreiche andere heiße Fährten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at