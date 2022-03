Wolfgang Ambros und die „Seenomaden“ am 18. März zu Gast bei „Vera“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 18. März 2022, spricht Vera Russwurm ab 21.20 Uhr in ORF 2 in „Vera“ mit Musiker Wolfgang Ambros, der 70 Jahre alt wird, sowie Doris Renoldner und Wolfgang Slanec, die auf 22 gemeinsame Jahre auf hoher See zurückblicken können.

Einen Tag vor seinem 70. Geburtstag zeigt sich Wolfgang Ambros in „Vera“ offen und nachdenklich wie nie: Die Entfremdung von seinen elfjährigen Zwillingen ist ebenso ein Thema wie das Unverständnis des Vaters für seine Musik, die großteils längst zu österreichischem Volksliedgut geworden ist. Wolfgang Ambros spricht mit Vera Russwurm auch über die fünf Jahre seines totalen Rückzugs aufgrund unerträglicher Schmerzen nach einer verpfuschten Wirbelsäulenoperation, über seine dritte Ehe und seine neugewonnene Energie nach einem gelungenen medizinischen Eingriff im Jahr 2019. Und er grübelt über die Frage der ausgleichenden Gerechtigkeit: Ob er wohl früher zu viel Glück gehabt habe – damals, als ihm die Hits, die Frauen und der Erfolg nur so zugeflogen sind.

Die „Seenomaden“ Doris Renoldner und Wolfgang Slanec leben das, wovon viele Menschen träumen: die absolute Freiheit auf hoher See. Von den 33 Jahren, die die beiden zusammen sind, waren sie 22 Jahre auf ihrem Schiff unterwegs und haben innerhalb dieser Zeit auch zwei Weltumsegelungen geschafft: nur das Wiener Paar, das Boot, der Wind und das Meer.

