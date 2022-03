„Brand aus“ beim DDSG Blue Danube Lösch-Training

Wien (OTS) - Eine der größten Gefahren auf einem Schiff ist bekannter Weise das Feuer. Daher haben die Geschäftsführung und der Flottenkapitän der DDSG Blue Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und des Verkehrsbuero, das gesamte nautische Personal zum Lösch-Training vor der MS Kaiserin Elisabeth bei der Donaustation Wien Marina einberufen.

Bekämpfung unterschiedlicher Brandarten trainiert

Den ganzen Vormittag wurde die Bekämpfung unterschiedlichster Brandarten mit sämtlichen an Bord zur Verfügung stehenden Löschvorrichtungen trainiert und die Gefahren falschen Handelns augenscheinlich vorgeführt.

„Es ist beeindruckend, das professionelle Engagement der Mitarbeiter*innen rund um dieses so wichtige Thema mitzuerleben, von den Lehrlingen bis zum Flottenkapitän“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding, der sich vor Ort ein Bild machte.

„Die optimale Schulung unseres nautischen Personals ist uns als traditionsreicher Ausbildungsbetrieb im Sinne der Sicherheit und Zufriedenheit unserer Passagier*innen ein großes Anliegen“, unterstreicht Wolfgang Hanreich, Geschäftsführer der DDSG Blue Danube Schiffahrt Gmbh. Und Geschäftsführer-Kollege Wolfgang Fischer ergänzt: „Damit ist unsere tolle Mannschaft für den Beginn der Saison am 1.4. in Wien und 16.4. in der Wachau in jeder Hinsicht bestens gerüstet.“

Schiff ahoi!

Weitere Informationen unter www.ddsg-blue-danube.at

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Peter Teuschl

DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 01 588 80-104

Mobil: 0664 625 80 65

E-Mail: peter.teuschl @ ddsg-blue-danube.at

www.ddsg-blue-danube.at



Mag.a Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at