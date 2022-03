Zum 80. Geburtstag von Michael Haneke: "Das weiße Band" & "Liebe" bei ServusTV

Di., 22.03., ab 22:00 Uhr & Mi., 23.03., ab 22:05 Uhr

Salzburg (OTS) - Kein anderer Filmemacher aus dem deutschsprachigen Raum hat in jüngerer Zeit so viele hochdekorierte Auszeichnungen erhalten wie der Österreicher Michael Haneke. Allein sein Drama „Das weiße Band – Eine deutsche Kindergeschichte“ erhielt 40 Filmpreise, darunter die Goldene Palme in Cannes. Das verstörende Porträt einer Dorfgemeinde mit ihren unerbittlichen sozialen und moralischen Regeln zeigt, zu was die Perversion von Idealen und eine unmenschliche Ideologie führen können.

Ein weiteres bedeutendes Werk ist Hanekes berührend feinfühliges Drama "Liebe". Die 80-jährige Anne bleibt nach einem Schlaganfall rechtsseitig gelähmt. Annes gleichaltriger Ehemann Georges verspricht ihr, sich um sie zu kümmern und sie in ihrer Pariser Wohnung zu pflegen. Die Einweisung in ein Heim lehnt George ab. Doch dann verschlechtert sich auch der geistige Zustand von Anne. Sie verlangt von George, dass er sie von ihrem Leid erlöst. Der Film wurde mit dem Oscar als Bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet.

Anlässlich des 80. Geburtstags von Michael Haneke am 23. März zeigt ServusTV am 22. und 23. März "Das weiße Band" (ab 22:00 Uhr) und "Liebe" (ab 22:05 Uhr).

Bilder: presse.servustv.com

Rückfragen & Kontakt:

Kristina Keinprecht

kristina.keinprecht @ servustv.com

+43 662 84 22 44 28 316