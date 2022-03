Österreich-Bild: "Kleine Smaragde – Burgenlands Badeseen"

Eine Produktion aus dem Landesstudio Burgenland - Sendedatum: Sonntag, 20. März 2022, 18.25 Uhr, ORF 2

Eisenstadt (OTS) - Neben dem Neusiedler See verfügt das Burgenland über eine große Anzahl von Badeseen. Ein "Österreich-Bild" aus dem Landesstudio Burgenland zeigt am Sonntag, dem 20. März 2022, um 18.55 Uhr in ORF 2, exemplarisch sechs verschiedene Badeoasen entlang einer Reise vom Süden in den Norden.

Der filmische Streifzug beginnt beim Naturbadesee Königsdorf im Bezirk Jennersdorf, der sich vor allem durch seine Wasserqualität auszeichnet. Von Königsdorf geht es weiter zum Badesee Rauchwart mit der längsten Badesaison im Osten Österreichs. Die Gegend bietet darüber hinaus auch kulturelle Vielfalt in unmittelbarer Nähe, die in der Dokumentation ebenfalls vorgestellt wird. Der Badesee Rechnitz im Naturpark Geschriebenstein ist die nächste Station. Dort befindet sich die größte Voliere (Vogelkäfig) Österreichs mit einer Höhe von 23 Metern.

Der Sonnensee Ritzing liegt im Blaufränkischland und verfügt mit dem Liszt-Haus Raiding über ein hochwertiges Kulturangebot als zusätzlichen Reiz. Die filmische Reise führt weiter in den Bezirk Mattersburg: dort sind der Stausee Forchtenstein und seine Mobilheim-Ansiedlung zu finden. Sie sind ein wahrer Magnet für sonnenhungrige und erholungsbedürftige Großstädter.

Die letzte Station ist der Neufelder See, der früher ein Braunkohlebergwerk war. Er ist mit seinen 35 Metern Tiefe ein Taucherparadies und ein Freizeitresort in unmittelbarer Nähe von Wien, das dem Neusiedler See allmählich den Rang abläuft.

Redaktion: Andreas Riedl

Gestaltung: Peter Nagy

Kamera: Hannes Drapal

