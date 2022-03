Burgenland macht sich finanzfit

Das BFI Burgenland lädt auf bfiburgenland.finanzbildung.at zur kostenfreien Finanzbildung ein.

„Uns ist substanzielle Finanzbildung ein wichtiges Anliegen und wir sehen in der zunehmenden Digitalisierung von Bildungsangeboten einen erfolgreichen Weg, wichtiges Finanzwissen auch großen Zielgruppen in einfacher Weise zugänglich zu machen. Prof. Dr. Gerhard Weibold, Geschäftsführer finanzbildung.com 1/2

Wer über Finanzwissen verfügt, kann das Ziel eines geordneten persönlichen Finanzlebens viel besser erreichen und findet viel leichter zu Gesprächen auf Augenhöhe mit Banken und Versicherungen. Mit der neuen Initiative leisten wir einen substanziellen Beitrag, die Burgenländer*innen finanzfit zu machen. Jürgen Grandits, Geschäftsführer BFI Burgenland 2/2

Burgenland (OTS) - Finanzbildung betrifft private Konsument*innen und Mitarbeiter*innen in Unternehmen. Wer sich bei Finanzthemen nicht auskennt, muss glauben, was andere erzählen und geht damit beim Anlegen, Finanzieren und Versichern unnötige Risiken ein. Das BFI Burgenland startet nun eine neue Initiative, mit der alle Burgenländer*innen mit wichtigen Finanzthemen vertraut gemacht werden sollen.

Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenfrei: Auf youtube.com/finanzbildung ist ein Informieren mit mehreren Videos möglich, auf bfiburgenland.finanzbildung.at stehen einige Finanzthemen zum Ausprobieren und nach einer Registrierung sogar 24 Finanzthemen zum Mitmachen zur Verfügung. Für Interessent*innen, die darüber hinaus ein Nachweisen ihres Finanzwissens mit dem Zertifikat „Finanzführerschein“ wünschen oder noch mehr Finanzthemen kennenlernen möchten, können Kurse an allen Standorten des BFI Burgenland gebucht werden. Zur Einführung in die Thematik ist das Besuchen einstündiger Veranstaltungen mit „Zoom“ vorgesehen; zu diesen kann man sich kostenfrei auf bfiburgenland.finanzbildung.at anmelden.

Das BFI Burgenland ist mit insgesamt sieben Ausbildungszentren das führende berufliche Erwachsenenbildungsinstitut im Burgenland und möchte sich in Hinblick des ganzheitlichen und praxisorientierten Methodenansatz im Sinne der Lebensschule mit dem Thema der Finanzbildung verstärkt auseinandersetzen. Das BFI ist sich seiner Verantwortung zu diesem gesellschaftlich relevanten Thema bewusst und verfügt über qualifizierte Trainer*innen, die gemeinsam mit dem digitalen Tool von Finanzbildung.com die Teilnehmer*innen des BFI finanzfit machen wollen. Jürgen Grandits (BFI Burgenland): „Wer über Finanzwissen verfügt, kann das Ziel eines geordneten persönlichen Finanzlebens viel besser erreichen und findet viel leichter zu Gesprächen auf Augenhöhe mit Banken und Versicherungen. Mit der neuen Initiative leisten wir einen substanziellen Beitrag, die Burgenländer*innen finanzfit zu machen.“

finanzbildung.com ist die Dachmarke für finanzbildung.eu, finanzbildung.at und finanzbildung.de, aus der in den vergangenen 15 Jahren mehrere Initiativen in Österreich und in Deutschland hervorgegangen sind. Das Zertifikat „Finanzführschein“ ist eine beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum eingetragene Marke. Die interessenunabhängigen und werbefreien Bildungsportale wurden nun um sogenannte „Sondereditionen“ für ausgewählte Partner*innen erweitert. Gerhard Weibold (finanzbildung.com): „Uns ist substanzielle Finanzbildung ein wichtiges Anliegen und wir sehen in der zunehmenden Digitalisierung von Bildungsangeboten einen erfolgreichen Weg, wichtiges Finanzwissen auch großen Zielgruppen in einfacher Weise zugänglich zu machen.“

Die Sonderedition „Burgenland macht sich finanzfit“ ist ab sofort auf bfiburgenland.finanzbildung.at verfügbar. Anfragen von Unternehmen, die für ihre Mitarbeiter*innen ein individuelles Bildungsangebot wünschen, sind willkommen.

Finanzbildung Jetzt starten

Rückfragen & Kontakt:

BFI Burgenland

Daniela Hacker

d.hacker @ bfi-burgenland.at

+43 3352 38980 2220

www.bfi-burgenland.at



finanzbildung.com

Prof. Dr. Gerhard Weibold, Geschäftsführer

gerhard.weibold @ finanzbildung.com

+43 664 1002000

www.finanzbildung.com