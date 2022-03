JPI Hospitality erwirbt Top-Hotel auf Mallorca

Wien (OTS) - Drei Strände, ein zauberhafter Küstenort im Süden der spanischen Baleareninsel, der ideale Platz für einen traumhaften Urlaub. Der JPI Hospitality Investors Club hat mit dem 4 Sterne-Hotel „Tres Playas” auf Mallorca eine weitere Topimmobilie erworben.

Daniel Jelitzka, Gründer der JP Immobilien Gruppe und Beiratsvorsitzender von JPI Hospitality betont, dass die Übernahme des Tres Playas perfekt in die Strategie des Investors Clubs passt: „Wir engagieren uns in hochwertige, funktionstüchtige Hotels mit Entwicklungspotential an attraktiven Standorten, die wir mit einer klaren Idee und einem zeitgemäßen Branding zu Topdestinationen umgestalten“ .

Das 4 Sterne-Hotel Tres Playas verfügt auf einer Grundfläche von rund 8.000 m2 über 137 Zimmer mit entweder einer Terrasse oder einem Balkon und einem atemberaubenden Meerblick. Das Gebäude ist von einer prächtigen Gartenlandschaft umgeben. Ein Restaurant, zwei Bars, zwei Outdoor-Pools, ein Indoor-Salzwasserpool, ein Fitnessbereich und Massage-Räume machen das Haus zu einem idealen Ort für einen Lifestyle-Urlaub der besonderen Art.

„Wir suchen immer nach Objekten, bei denen wir vorhandene Strukturen erhalten und sie mit einem neuen Konzept in eine zeitgemäße Form umgestalten können. Unsere Erfahrung ermöglicht es uns, strategisch in die Einrichtungen zu investieren und die Destination zu einem hippen Lifestyle Hotel zu verwandeln“ , so Lukas Euler-Rolle, Managing Partner und CEO von JPI Hospitality.

Gebhard Schachermayer, CAM und Hotelexperte von JPI Hospitality streicht hervor, „dass das Hotel dank seiner idealen Lage neben Gästen aus aller Welt auch die lokale Bevölkerung anziehen und damit zu einem lebendigen Treffpunkt werden wird“.

Unterstützt wurde der JPI Hospitality Investors Club von der PKF hospitality group als Berater.

Der Investorenclub

Der JPI Hospitality Investors Club ist eine eigentümergesteuerte Investorengruppe mit Sitz in Wien rund um die beiden Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter der JP Immobiliengruppe, Dr. Daniel Jelitzka und Reza Akhavan. CEO und Managing Partner ist Lukas Euler-Rolle, der gemeinsam mit dem Hotelexperten und Assetmanager Gebhard Schachermayer JPI Hospitality verantwortet.

Der im Sommer 2021 gegründete Club beabsichtigt im Zeitraum von 24 Monaten rund 300 Millionen Euro in den Ankauf und die Renovierung von Freizeit- und Stadthotels in europäischen Großstädten und Premium-Freizeitregionen zu investieren. Das Hotel Tres Playas ist die zweite Akquisition nach dem kürzlichen Kauf des traditionellen Hotels Klausner im österreichischen Top-Freizeitziel Kitzbühel im Dezember 2021.

Die JP-Immobiliengruppe besitzt derzeit 12 Hotels, davon fünf in der Entwicklungsphase und sieben in Betrieb mit rund 2.000 Zimmern in europäischen Städte- und Freizeitdestinationen.

