Produktrückruf: Green Heart Bio Frischecreme Natur

Wojnar ruft drei Chargen des Produkts Green Heart Bio Frischecreme Natur zurück.

Wien (OTS) - Im Rahmen einer internen Qualitätskontrolle wurden in einem Produkt „Green Heart Bio Frischecreme Natur“ Spuren des Allergens Soja nachgewiesen. Für die drei angegebenen Chargen kann daher eine Verunreinigung durch das Allergen Soja nicht ausgeschlossen werden. Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes werden folgende Chargen des Artikels zurückgerufen:

Green Heart Bio Frischecreme Natur



Mindesthaltbarkeitsdatum: 06.04.22

Losnummer: 039



Mindesthaltbarkeitsdatum: 13.04.22

Losnummer: 046



Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.04.22

Losnummer: 054



Um ein Gesundheitsrisiko für Menschen, die von einer Sojaallergie betroffen sind, auszuschließen, wird vom Verzehr dieses Produktes abgeraten.



Das Produkt war in Österreich vorübergehend in Filialen von Denns Biomarkt erhältlich und kann in den jeweiligen Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.



Andere Chargen und Produkte von Wojnar's Wiener Leckerbissen Delikatessenerzeugung GmbH sind nicht betroffen und können bedenkenlos konsumiert werden.



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Wojnar‘s Wiener Leckerbissen Delikatessenerzeugung GmbH an office @ wojnar.at.





Rückfragen & Kontakt:

Philipp Schneider

Milestones in Communication

T: +43 664 883 185 62

M: philipp.schneider @ minc.at



Veronika Beck

Milestones in Communication

T: +43 664 889 758 29

M: veronika.beck @ minc.at