Siegfried Wolf hält fest: war niemals in militärische Produktion involviert

GAZ-Gruppe produziert seit 2000 keinerlei militärische Produkte mehr

Wien (OTS) - In einer Pressemitteilung hält Siegfried Wolf Mittwoch fest, dass „die GAZ-Gruppe weder im Zeitpunkt meines Einstiegs bei der GAZ-Gruppe noch danach in der Produktion militärischer Produkte tätig war“ und er auch sonst „niemals an der Produktion irgendwelcher militärischen Produkte beteiligt gewesen“ sei. Hinsichtlich der GAZ-Gruppe legte Wolf dazu ein Schreiben des zuständigen Mitglieds des GAZ Verwaltungsrates Alexander Gorlow vor. Gorlow ist im GAZ-Verwaltungsrat für Rechtsangelegenheiten und die Beziehungen zum „US office of foreign Assets – OFAC“ zuständig. In dem Schreiben heißt es: „Ich schreibe Ihnen, um zu bestätigen, dass die GAZ-Gruppe keine militärischen Fahrzeuge, Maschinen oder andere Arten von militärischen Produkten herstellt. Es war die Strategie der GAZ-Gruppe beginnend mit dem Ende der Sowjetzeit zu Beginn der 1990er Jahre, sich von der Erzeugung militärischer Produkte und damit der sowjetischen Vergangenheit zu trennen. Die GAZ-Gruppe schloss diesen Prozess Anfang der 2000er Jahre ab.“

„Seit 2018 arbeitet die GAZ-Gruppe eng mit dem US Office of Foreign Assets Control (nachstehend OFAC) zusammen, das die US-Sanktionspolitik verwaltet. Die GAZ-Gruppe und das OFAC stehen in engem Austausch, um die GAZ-Gruppe von den US-Sanktionen auszunehmen. Auf Ersuchen des OFAC hat die GAZ-Gruppe ein offizielles Weißbuch erstellt, in dem die GAZ-Gruppe ihre ausschließlich zivile Produktpalette sowie die Tatsache erläutert, dass die GAZ-Gruppe nicht einmal über militärische Lizenzen und/oder Zertifizierungen verfügt, die es ihr ermöglichen würden, militärische Produkte herzustellen.“

Zu beachten sei auch, dass die GAZ-Gruppe eine große Anzahl ausländischer Aktionäre und Investoren habe. Darüber hinaus beschäftige die GAZ-Gruppe viele hochqualifizierte ausländische Manager und Fachleute. Nach den russischen Regeln und Vorschriften zur Wahrung der Vertraulichkeit und des Staatsgeheimnisses ist eine ausländische Beteiligung und/oder Mitwirkung an einer militärischen Produktion nicht zulässig. Diese Tatsache werde von den russischen Behörden genau überwacht und kontrolliert und ist dies bereits alleine Bestätigung dafür, dass die GAZ-Gruppe keine militärischen Produkte herstellt.

Unique relations, Josef Kalina, josef.kalina @ unique-relations.at, 018775543