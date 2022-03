„Stimmen für den Frieden – Das Benefizkonzert für NACHBAR IN NOT“ aus der Wiener Stadthalle: Buntes Programm aus Musical, Klassik und Pop

Am 20. März live-zeitversetzt ab 20.15 Uhr in ORF III

Wien (OTS) - Am Sonntag, dem 20. März 2022, veranstalten die Stadt Wien und die Vereinigten Bühnen Wien gemeinsam mit den Medienpartnern ORF Wien und ORF III ein Benefizkonzert in der Wiener Stadthalle zugunsten von NACHBAR IN NOT. Das Ereignis unter dem Motto „Stimmen für den Frieden“, das ab 19.00 Uhr in der Wiener Stadthalle stattfindet (Tickets unter https://www.stadthalle.com/, https://www.wien-ticket.at/ sowie https://www.oeticket.com/ erhältlich), wird live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF III übertragen.

Beginnen wird dieser besondere Abend mit einem exklusiv von den Vereinigten Bühnen Wien präsentierten Show-Block. Die Publikumslieblinge Gino Emnes, Carin Filipčić, Ana Milva Gomes, Maya Hakvoort, Vanessa Heinz und Lukas Perman werden die bekanntesten Lieder aus VBW-Eigenproduktionen sowie aus der aktuellen Produktion „Cats“ live präsentieren. Unter anderem geben Ana Milva Gomes die Ballade „Erinnerung“ aus „Cats“, Maya Hakvoort „Ich schütze dich“ aus „Der Besuch der alten Dame“ und das Duo Lukas Perman und Carin Filipčić „Bergwerk“ aus „I am from Austria“ zum Besten.

Lukas Perman: „Es gibt keine Worte für die aktuellen Zustände in der Ukraine. Es macht uns alle einfach nur sprachlos. Und doch bleibt uns nur das zu tun, was getan werden muss: Gemeinsam dagegen aufstehen und helfen – mit all unseren Möglichkeiten. Für uns Künstlerinnen und Künstler ist es unsere Stimme, die wir für den Frieden und gegen den Krieg erheben wollen. Immer und immer wieder!“

Ana Milva Gomes: „Man fühlt sich so unglaublich machtlos, wenn man all diese schrecklichen Bilder sieht und furchtbaren Geschichten hört. Die Menschen in der Ukraine brauchen jetzt unsere Hilfe. Es ist daher eine besondere Ehre für mich, bei diesem wunderbaren Konzert dabei zu sein und die Bevölkerung vor Ort zu unterstützen. Liebe wird gewinnen!“

Auch viele Radio-Wien-Stars werden Teil des Benefizabends in der Stadthalle sein. Unter anderem wird Sandra Pires Stings „Russians“ performen, und auch Kabarettistin, Sängerin und „Dancing Star“ Caroline Athanasiadis sowie Sängerin Iris Camaa werden ihren Stimmen musikalisch für den Frieden erheben.

Caroline Athanasiadis: „In Zeiten wie diesen sieht man wieder, wie wichtig Musik ist. Die Sprache der Melodien und Lieder ist universell verständlich und bringt immer wieder die verschiedensten Menschen zusammen. Das feiern wir! Das Gemeinsame! Die Liebe zur Musik und zum Leben in Freiheit.“

Am 20. März werden auch zahlreiche Stars der Opernwelt und Klassikszene auf der Bühne ein musikalisches Zeichen für den Frieden setzen. So wird der Arnold Schoenberg Chor gemeinsam mit dem Musicians for Peace Orchester unter der Leitung von Erwin Ortner „Va, pensiero“ aus Giuseppe Verdis „Nabucco“ sowie „O welche Lust“ – den Gefangenenchor aus Ludwig van Beethovens Oper „Fidelio“ – interpretieren. Das Janoska Ensemble mit seiner gewohnt unbändigen Energie nimmt genauso teil wie die Wiener Sängerknaben, die „Music for a while“ von Henry Purcell singen, oder Stargeiger Julian Rachlin mit dem 2. Satz aus Mozarts Violinkonzert Nr. 2. Außerdem zu erleben:

Rolando Villazón mit „L’Ideale“ von Francesco Paolo Tosti.

Rolando Villazón: „Die Liste der schrecklichen Dinge, die wir Menschen einander und dieser Erde antun, ist lang. Das Schlimmste sehen wir gerade in der Ukraine, begangen von einem Menschen, Wladimir Putin, ohne Anstand, Empathie oder Nächstenliebe. Ihm folgen viele Menschen. Aber wir sind mehr. Es gibt auch zwei schöne Dinge, die wir der Erde geben: Liebe und Kunst. Und deshalb sind wir am 20. März zusammen in Wien. Wir können uns ohnmächtig fühlen, aber wir müssen uns immer weiter fragen: Was können wir noch für andere tun. Egal wie klein es ist, es ist wichtig. Wir stehen heute und immer in Solidarität mit unseren Schwestern und Brüdern in der freien und demokratischen Ukraine.“

Den Höhepunkt dieses besonderen Benefizereignisses wird John Lennons Friedenshymne „Imagine“ darstellen, für die alle Künstlerinnen und Künstler des Konzerts für NACHBAR IN NOT auf die Bühne kommen.

