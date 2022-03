„Bürgeranwalt Spezial“ zum Thema „Der Krieg in der Ukraine und die Folgen für Österreich“ am 17. März um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert am Donnerstag, dem 17. März 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 eine „Bürgeranwalt“-Sonderausgabe zum Thema „Der Krieg in der Ukraine und die Folgen für Österreich“, die sich den Fragen und Sorgen der Österreicherinnen und Österreicher widmet.

Wie groß ist die Gefahr einer Eskalation des Krieges, die auch uns betreffen könnte? Wie wurde dafür vorgesorgt? Was bedeutet dieser Krieg für unsere Sicherheit, für unsere Wirtschaft, unseren Wohlstand, für unsere Energieversorgung? Wie kann Österreich den Geflüchteten helfen?

Verantwortungsträger und Experten wie der Chef des Generalstabs des Bundesheers, Robert Brieger, der neue Flüchtlingskoordinator Generalmajor Michael Takács oder der Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Gabriel Felbermayr, nehmen dazu Stellung.

Die Fragen in dieser 90-minütigen Live Sendung kommen von 40 Österreicherinnen und Österreichern, die – unter strenger Einhaltung der 2G-plus-Regeln – im Studio anwesend sein werden, sowie von Bürgerinnen und Bürgern, die in ganz Österreich interviewt wurden bzw. ihre Fragen per Mail geschickt haben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at