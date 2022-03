NEOS Oberhofer fordert Andrey Metelskiy auf: „Öffnen Sie Ihre Hotels in Tirol für Flüchtlinge aus der Ukraine!“

Innsbruck (OTS) - In einem emotionalen Debattenbeitrag im Tiroler Landtag forderte der Tiroler NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer, den russischen Oligarchen und Ex-Chef von Putins Partei „Einiges Russland“ in Moskau Andrey Metelskiy auf, seine drei Hotels Maximilian & Tirolerhof in Serfaus und das Hotel Mozart in Ried im Oberinntal für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen: „Während in anderen europäischen Ländern Yachten, Schlösser, etc konfisziert werden, trete ich in Tirol dafür ein, dass wir Herrn Metelskiy mit der Forderung jetzt konfrontieren. Es ist Zeit für ihn Farbe zu bekennen!“

Abschließend bedankte sich der pinke Klubchef bei den Tirolerinnen und Tirolern für die Solidarität, die sie nun schon seit Wochen der ukrainischen Bevölkerung entgegenbringen: „Sach- und Geldspenden, Hilfsaktionen und die zur Verfügungstellung von Unterkünften. In dieser Krise schlägt unser gemeinsames europäisches Herz.“

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Edith Reichel

Landtagsklub NEOS

Pressesprecherin

Mobil: +43 650 92 62 999

edith.reichel @ tirol.gv.at