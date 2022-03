AVISO: Großdemo gegen Rassismus und für Frieden am 18. März 2022 in Wien

Plattform fordert zum internationalen Tag gegen Rassismus Gleichbehandlung von allen Geflüchteten und Welt ohne Krieg

Wien (OTS) - Über zwei Millionen Menschen mussten bereits vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und weitere zwei Millionen Menschen in andere Länder flüchten. Die Plattform für eine menschliche Asylpolitik lädt zum internationalen Aktionstag gegen Rassismus zur Großdemo „Krieg ist Krieg. Mensch ist Mensch.“ ab 17:00 Uhr am Wiener Karlsplatz.

„Es ist kein Krieg gegen ein Land, es ist Krieg gegen Menschen. Wir müssen allen Flüchtenden rasch und unbürokratisch helfen, unabhängig von Hautfarbe, Religion oder Staatszugehörigkeit“, sagt Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe und Sprecher der Plattform für eine menschliche Asylpolitik. „Wir lehnen die Trennung in ‚gute‘ und ‚schlechte‘ Geflüchtete ab. Deshalb gehen wir auf die Straße.“

Der Protest wird von einem breiten Bündnis aus Hilfsinitiativen und Organisationen organisiert. Bereits über 130 NGOs und Initiativen und über 10.000 Einzelpersonen haben den von der Plattform initiierten offenen Brief an die Bundesregierung nach Gleichbehandlung von allen Geflüchteten unterzeichnet. Diesen Forderungen will die Plattform am 18. März Nachdruck verleihen.

Für den Frieden sprechen unter anderem Erich Fenninger, Susanne Scholl von den Omas gegen Rechts und Geflüchtete aus der Ukraine. Musikalische Unterstützung bekommen die Teilnehmenden von der Indie Rock-Band At Pavillon, der Mundart-Pop-Gruppe NELIO und der Gewinnerin des FM4-Protestsongcontests 2022 IZRAA mit ihrem Song „9. November“.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Unser Team und die Redner:innen stehen gerne für Interviews bereit.

Route: https://menschliche-asylpolitik.at/18-maerz-2022-demo-zum-un-tag-gegen-rassismus

Facebook: https://www.facebook.com/events/496415185362218

Datum: 18.03.2022, 17:00 Uhr

Ort: Karlsplatz, Resselpark

1040 Wien, Österreich

