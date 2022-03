Wiener Firmensportverband-Neue Sportinitiative für Wiener Unternehmen: Weg mit dem Corona-Speck

Betriebe motivieren und begleiten - Ziel ist es, die Unternehmer und ihre Mitarbeiter gesund und fit zu halten

Wien (OTS) - Bewegungsarmut, Übergewicht und schlechte Ernährung – viele kennen diese Probleme, aber zu wenige tun auch etwas dagegen. Der gemeinsam mit der WKW neu gegründete Wiener Firmensportverband-WFSV bietet nun ein breites Angebot für mehr Bewegung und Sport. Walter Ottmann, Präsident des WFSV und ehemaliger Präsident des Wiener Leichtathletikverbandes, setzt auf Bewusstseinsbildung und Prävention: "Nach der langen Coronapause und auch aufgrund des vermehrten Homeoffice vernachlässigen viele regelmäßige Aktivitäten. Neben sportlicher Betätigung im Alltag sehen wir aktives betriebliches Gesundheitsmanagement im Sinne der Prävention als wichtiges Unternehmenswerkzeug." Vereinsvorstand und Bereichsleiter in der WKW Thomas Bohuslav hebt die soziale Komponente hervor: „Gerade während der Pandemie sind soziale Kontakte auf der Strecke geblieben. Gemeinsame Aktivitäten, die die Gesundheit fördern, sollen in den Unternehmen wieder mehr Platz finden.“ Dazu wird der neue WFSV unter dem Motto „bewusst.besser.bewegen“ ein breites Spektrum an Bewegungs-Möglichkeiten und betriebsübergreifenden Turnieren anbieten: Wiener Betriebsfußball Cup: Betriebe spielen um den Wiener Meistertitel. Leichtathletik-Dreikampf: Sprint, Weitsprung, Wurf. Firmensport Congress: Ganztagesevent im November zum Thema Sport, Gesundheit, Fitness, Ernährung. Online Videos für gesunde Körperhaltung in der Arbeit. Rabattaktionen für Firmensportkleidung. Kooperationen mit Sportdachverbänden und den Sozialpartnern.

Nächste Veranstaltungen:

Wiener Betriebsfußballcup, 22.+23.4.2022, Unicredit Anlage am Kaiserwasser auf 1/3 Feldern. Ein Team = 5 Feldspielern + 1 Torhüter + Wechselspieler. Die besten 6 Teams spielen im September im Finale. Auf die ersten 12 Nennungen wartet ein Starter Goodie!

Leichtathletik Dreikampf, 11.6.2022,Leichtathletikzentrum 1020 Wien, Disziplinen Lauf, Wurf und Sprung (Weitsprung). 3er-Teamwertung

Alle Infos



Rückfragen & Kontakt:

Wiener Firmensportverband

Tel.: 0664/887 56269

eMail: office @ firmensport.wien

https://www.firmensport.wien/