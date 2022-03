Klemens Hallmann als Ehrensenator der TU Wien ausgezeichnet

Wien (OTS) - Mit der Ernennung zum Ehrensenator der TU Wien wurde gestern der Investor und Unternehmer Klemens Hallmann für seine Verdienste rund um Forschung, Entwicklung und Technologie ausgezeichnet.

„Ich bewundere, wie die TU Wien Forschung und Lehre auf höchstem Niveau betreibt und sich dabei mit den weltweit Besten messen kann. Dazu bedarf es herausragender Personen in der täglichen Arbeit und der Universität, aber auch Unterstützung auf allen Ebenen. Ich freue mich sehr, in die Reihe der Ehrenträger der TU Wien aufgenommen worden zu sein“, erklärt Klemens Hallmann. Die Verbindung von Technik, Wirtschaft und sozialem Engagement ist für ihn selbstverständlich. Bereits seit seiner Jugend hat Hallmann eine enge Beziehung zur TU Wien und ist der TU Wien Foundation seit Beginn der Gründung im Jahr 2018 verbunden. Seit vielen Jahren setzt sich Klemens Hallmann zudem als Eigentümer der HALLMANN CORPORATE GROUP auch verstärkt für Nachwuchsförderung und Weiterbildung ein: „Es ist mein Bestreben und mein großes Ziel, so vielen Menschen wie möglich den Zugang zur Wissensvermittlung zu ermöglichen, sie für ressourcenschonendes Bauen und nachhaltiges Wirtschaften zu begeistern und weitere Kooperationen gemeinsam mit der TU Wien zu verwirklichen.“

Für die Laudatio zur Ehrung von Klemens Hallmann konnte ein besonderer Gastredner gewonnen werden: Sie wurde von Dr. Gerd Müller, ehemaliger deutscher Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2013–2021) und jetziger Generaldirektor der UN-Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO), gehalten. Müller strich insbesondere die umfangreichen Aktivitäten von Klemens Hallmann in Bezug auf die konsequente Umsetzung nachhaltiger Strategien und Nutzung innovativer Technologien zur Ressourcenschonung und zur Energieeffizienz hervor. Neben dem Rektorat der TU Wien nahmen auch zahlreiche Gäste, unter ihnen Peter Hanke (Wirtschafts- und Finanzstadtrat von Wien), Monika Langthaler (Direktorin „The Schwarzenegger Climate Initiative“), Mag. Erwin Krause (Immobilienmanager und Investor), Mag. Helge Haslinger (Vorstandsdirektor Sparkasse NÖ), Peter Olsson (Berater und Top-Manager), Peter Eisenschenk (Bürgermeister von Tulln), Christoph Palaschke (Künstler und Maler), Rudi Kobza und Nikolaus Pelinka (Managing Partner Kobza Media Group) oder Andrei Galbur (Diplomat, ehemaliger Außenminister und Vizepremier von Moldavien), an der feierlichen Zeremonie im Kuppelsaal der TU Wien teil.

Nachhaltigkeitsziele ohne Kompromisse

Mit seinem Bauträger SÜBA AG zählt Hallmann, einer der führenden Immobilien-Unternehmer Österreichs, zu den Pionieren und Innovationsführern beim ressourcenschonenden und nachhaltigen Bauen. Die Reduktion fossiler Energieträger und der Einsatz innovativer und nachhaltiger Technologien wie z.B. Geothermie, Photovoltaik und thermischer Bauteilaktivierung werden bei den Projekten der Hallmann Holding bzw. der SÜBA AG in aller Konsequenz umgesetzt. Nachhaltige Technologien und Konzepte nicht nur bei Vorreiterprojekten zu integrieren, sondern als unverrückbaren Standard für die gesamte Immobilien- und Baubranche zu verankern, sieht Hallmann daher als eine der zentralen Herausforderungen für die Zukunft.

Weitere Bilder zur Aussendung finden Sie hier.

Klemens Hallmann

Klemens Hallmann ist ein österreichischer Unternehmer und Investor. Die von ihm gegründete HALLMANN Corporate Group ist eine der großen österreichischen Unternehmensgruppen mit Schwerpunkt auf Immobilien und Unternehmensbeteiligungen. Klemens Hallmann ist Alleineigentümer und Aufsichtsratsvorsitzender der SÜBA AG, einem seit über 40 Jahren erfolgreichen Bauträger. Zudem ist Hallmann Kernaktionär und Aufsichtsrat bei MagForce AG, einem auf dem Gebiet der nanotechnologisch unterstützten Krebstherapie führenden Unternehmen, sowie Kernaktionär und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der auf digitale Finanzberatung spezialisierten JDC Group.



HALLMANN HOLDING International Investment GmbH

Die HALLMANN HOLDING, mit Sitz in Österreich, ist seit über 25 Jahren in der Entwicklung und Adaptierung qualitativ hochwertiger Immobilien-Projekte in Österreich, Europa und weltweit sowie als Investor tätig. Einen der Schwerpunkte bilden der Erwerb von hochwertigen Immobilien, Zinshäusern und die Revitalisierung von Liegenschaften. In Österreich zählt sie mittlerweile zu einem der großen unabhängigen Akteure auf diesem Gebiet. www.hallmannholding.com

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Slatner | alpha_z Kommunikationsberatung

M: +43 676 9423939

andreas.slatner @ alpha-z.at