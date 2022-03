Sensationelles Auktionsergebnis

Die Briefmarke und der Brief - das neue Investment!

Wien/Graz/Linz/Innsbruck (OTS) - International und in Österreich lässt sich in letzter Zeit eine Renaissance von Sammlergegenständen als Investitionsobjekt beobachten. Neue Rekordergebnisse am laufenden Band.

Am 11. März 2022 konnte das Auktionshaus Classicphil GmbH in Wien wieder einen solchen für sich verbuchen. Eine Probeentwertung aus dem Jahr 1850 erzielte ein beeindruckendes Ergebnis von € 183.520,- brutto. Kleiner als ein A5-Zettel und das höchste österreichische Auktionsergebnis bisher.

Gerade der heimische Markt weist in diesem Bereich noch viel Potential auf. International sind mittlerweile hohe Beträge von mehreren Millionen Euro für diese Form des Investments zur Normalität geworden, mit steigender Tendenz.

