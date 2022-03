Libertex gewinnt die Auszeichnung „Bester CFD-Broker - Europa" bei der 10. Ausgabe der Global Brands Magazine Awards

London, 16. März 2022 (ots/PRNewswire) - - Libertex hat den Preis „Bester CFD-Broker - Europa, 2022" gewonnen. Die Preisverleihung wird Anfang 2022 im Palm Jumeirah - Waldorf Astoria in Dubai stattfinden.

Die Global Brand Awards ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung des Global Brands Magazine, einer internationalen Publikation in Großbritannien. Mit dem Preis sollen Marken gewürdigt werden, die in einem breiten Spektrum von Sektoren hervorragende Leistungen erbringen. Libertex wurde in den Bereichen digitale Innovation und Unternehmensentwicklung bewertet.

ShivKumar (CEO von GBM) kommentierte die Auszeichnung von Libertex mit den Worten: „Libertex hat bewiesen, warum es der beste CFD-Broker in Europa ist. Mit ihrem Fachwissen, das sie bei ihren Entscheidungen unterstützt, ist es Libertex gelungen, seine überragende Position in der Finanzbranche zu behaupten und eine der wenigen Marken zu sein, die durchgängig ein Branchenführer ist und das trotz der sich ständig ändernden Bedingungen in der Wirtschaft."

Marios Chailis (CMO von Libertex) kommentierte den Gewinn des Preises mit den Worten: „Vor allem wegen der benutzerfreundlichen App, die von mehr als 2,2 Millionen zufriedenen Kunden genutzt wird, hat Libertex im Laufe der Jahre mehrere ‚Best of'-Auszeichnungen erhalten, und diese neue Auszeichnung ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir uns weiterhin dafür einsetzen, unseren Kunden das bestmögliche Handelserlebnis und eine außergewöhnliche Kundenbetreuung zu bieten."

Informationen zu Libertex

Als ein Teil der Libertex-Gruppe, ist Libertex ein Broker, der von dem Zypriotischen Wertpapier und der Exchange Commission reguliert wird und bietet handelbare CFDs mit den Basiswerten Rohstoffe, Forex, ETFs, Kryptowährungen und andere an. Libertex bietet auch provisionsfreie Investitionen in echte Aktien an.

Im Laufe der Jahre hat Libertex mehr als 40 prestigeträchtige internationale Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten, darunter „The Most Trusted Broker in Europe" (Ultimate Fintech Awards, 2021). Libertex ist der offizielle Handelspartner des Tottenham Hotspur FC und bringt die aufregenden Welten des Fußballs und des Handels zusammen.

Informationen zu Global Brands Magazin

GBM hat an vorderster Front Nachrichten, Ansichten und Meinungen über Marken geliefert, die die Zukunft ihrer Branche gestalten. Das Magazin mit Sitz im Vereinigten Königreich versorgt seine Leser mit Nachrichten und Informationen über ‚erstklassige Marken" auf der ganzen Welt.

Informationen zu Global Brand Awards

Global Brand Awards zeichnet Marken für ihre herausragenden Leistungen aus und prämiert Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Wir erkennen wichtige Akteure an, die sich auf dem Weg zu Spitzenleistungen befinden, und bieten ihnen eine Plattform, um ihre Bemühungen zu würdigen.

