»mit alles – Kulinarikfest für moderne Gourmets und Gourmands« 1.- 2. April 2022 | ViENNABallhaus

Wien (OTS) - Die FESCH’MARKT Gründerin Katrin Hofmann startet gemeinsam mit ihrem Partner und Gastrosohn Daniel Steinauer eine neue Eventreihe im ViennaBallhaus. In Kooperation mit Hannahs Plan und The Wine Rebellion wird der prunkvolle Event-Hot Spot am 1. und 2. April bespielt. Was alle verbindet ist die Liebe zum guten Essen und Trinken.

Unter »mit alles« entstand während der letzten Lockdowns ein Online-Profil auf Instagram, wo das Duo vergangene Besuche bei Produzenten in Österreich portraitierten. Immer sind Hofmann und Steinauer auf der Pirsch nach den Urspüngen, den Exoten und den Highlights der Gastroszene. Dann ging es weiter mit durchgeplanten Lockdown-Food-Touren, die die Wiener bei Verkostungs-Pop-Ups auf die Spur und den Geschmack dieser großartigen Produzenten brachten. Als nächste Esskalation wächst das Hobby aus den Kinderschuhen zum Event:

Unter »mit alles – Kulinarikfest für moderne Gourmets und Gourmands« laden ausgewählte Kleinproduzenten die Wiener zum Verkosten ein. Der Schwerpunkt liegt auf Naturweinen, Delikatessen und Tischkultur. Das für Genuss auf hohem Niveau bekannte ViennaBallhaus, der verwunschene Garten und der verborgene Gewölbekeller, werden einmal mehr zum Pleasure Dome für Bon Vivants. Auch das Mortadellabrot, Logo-Maskottchen des Events, und andere Snack-Spezereien gibt es – als wichtige Unterlage zur flüssigen Verkostung.

Bei allen Ausstellern kann zum Festrabatt eingekauft werden.

Ergänzt wird das Fest durch eine Tombola mit hochkarätigen Gewinnen aus der Wiener Gastroszene und einem Kochbuchtausch-Corner.

Hardfacts: 1.-2. April 2022, Fr 1. April 14-22 Uhr und Sa 2. April 11-20 Uhr

ViENNABallhaus Berggasse 5 1090 Wien | Eintritt 20 Euro, VVK 15 Euro

www.mitalles.xyz | einmal @ mitalles.xyz | www.viennaballhaus.com

