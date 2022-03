LAE 2021: Die heimischen Führungskräfte lesen KURIER

Die aktuelle LAE bestätigt: KURIER liegt in Ostösterreich im Spitzenfeld

Wien (OTS) - In Wien, Niederösterreich und Burgenland lesen 32,4 Prozent der EntscheiderInnen aus Wirtschaft und Verwaltung täglich den KURIER, das KURIER ePaper oder kurier.at. Dabei lesen 22,3 Prozent der ostösterreichischen Führungskräfte die KURIER-Printausgabe, während 17,4 Prozent die KURIER Digitalangebote nutzen.

Top-Position in der 1. Führungsebene* in Ostösterreich unter den Tageszeitungen

Mit einer herausragenden Cross-Media-Reach von 36,8 Prozent behauptet sich der KURIER unter den Tageszeitungen in der 1. Führungsebene in Wien, Niederösterreich und Burgenland. Damit erreicht der KURIER die Top-Meinungsbildner, die als Multiplikatoren eine besonders wertvolle Zielgruppe darstellen.

Führungskräfte mit Entscheidungskraft

Überdurchschnittlich abgedeckt werden die EntscheiderInnen in großen ostösterreichischen Unternehmen. So nutzen 35,2 Prozent der Führungskräfte in Firmen ab 250 MitarbeiterInnen das Medienangebot der Marke KURIER. Unter den ostösterreichischen ManagerInnen mit mehr als 3.700 Euro persönlichem Nettoeinkommen nutzen stolze 38,9 Prozent den KURIER – Print oder Digital.

Mag. Thomas Kralinger, Geschäftsführung KURIER Medienhaus und MediaPrint: „ Qualität überzeugt und wird ganz besonders von Österreichs Wirtschaftselite geschätzt. Das freut uns natürlich und bestärkt uns in unserer Strategie, auf allen Kanälen - in Print, Digital und im TV – unabhängigen faktenbasierten Journalismus auf höchstem Niveau zu bieten. Aus Sicht der Werbewirtschaft bedeuten diese exzellenten Reichweitenwerte im Bereich der beruflichen Top-EntscheiderInnen die beste Basis für crossmedialen Kommunikationserfolg. “

20,6 Prozent nationale Cross-Media-Reach

National erzielt der KURIER im Entscheidungsträger-Segment eine Cross-Media-Reach von 20,6 Prozent. Überdurchschnittlich hoch sind dessen CMR1-Werte bei Top-ManagerInnen –Geschäftsführung, Vorstand, DirektorInnen, DienststellenleiterInnen – mit 24,5 Prozent, und in Unternehmen mit 200 Mio. Euro und mehr Umsatz mit 25,7 Prozent.

Samstag ist KURIER-Tag

Doch nicht nur wochentags im Büro zählt der KURIER zur bevorzugten Lektüre, er wird von Österreichs Führungsriege gerne auch am Wochenende gelesen. Mit freizeit, JOB KURIER und IMMO steht der KURIER besonders samstags hoch im Kurs: 26,5 Prozent der österreichischen EntscheiderInnen lesen am Samstag den KURIER, im Stammgebiet sind es sogar 40,5 Prozent. Am Sonntag greifen 22,0 Prozent der heimischen Wirtschaftselite zum KURIER, im Stammgebiet 34,8 Prozent.

*Inhaber, Teilhaber, Pächter, Geschäftsführender Gesellschafter, Geschäftsführung, Vorstand, Direktor, Dienststellenleiter

Über die LAE

Die Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE) zählt zu den wichtigsten Leseranalysen Österreichs. Diese bietet auf Basis von 3.000 Netto-Interviews, die von Februar bis Dezember 2021 durchgeführt wurden, qualifizierte Daten zum Lese- und Nutzungsverhalten der besonderen Zielgruppe der wirtschaftlichen Entscheidungsträger Österreichs. Die LAE wird alle zwei Jahre im Auftrag der Arge LAE vom IFES Institut für empirische Sozialforschung durchgeführt.





Quelle: LAE 3.0/2021, SB CMR1 Wien/NÖ/B +/- 2,5 %; SB NpT Wien/NÖ/B +/- 2,0 %; SB CMR1 national +/- 1,4 %; SB LpN national Samstag +/- 1,6 und Sonntag +/- 1,5 %; SB LpN Wien/NÖ/B Samstag, Sonntag +/- 2,6 %

