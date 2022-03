Aviso Pressekonferenz Grüne Wien 17. 3.: Explodierende Energie- und Mietpreise - Grünes Paket für leistbares Leben in Wien

Wien (OTS) - Die massiven Steigerungen bei den Energiepreisen sowie die Preissteigerungen bei Produkten des täglichen Bedarfs stellen neben den explodierenden Wohnkosten ein massives Problem für die Leistbarkeit des Lebens in Wien dar. Die Grünen Wien präsentieren ein Maßnahmenpaket, um leistbares Leben in Wien in allen Bereichen zu schützen.

Pressekonferenz mit:

Judith Pühringer, Parteivorsitzende

Peter Kraus, Partevorsitzender

Zeit: Donnerstag, 17. März 2022, 10:00 Uhr

Ort: Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, Rathaus Stiege 6, Eingang Felderstraße, 1010 Wien

