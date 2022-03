Donaustadt: Pia Maria Wieninger zur SPÖ-Frauenvorsitzenden gewählt

Wien (OTS/SPW) - Der größte Bezirk Wiens hat eine neue Vorsitzende an der Spitze ihrer aktivsten Frauenorganisation: Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete Pia Maria Wieninger (39) folgt Nationalrätin Ruth Becher in dieser Funktion. Becher leitete gut drei Jahrzehnte lang die Geschicke der SPÖ-Frauen-Donaustadt. Sie schlug mit Initiativen wie dem „Frauenzimmer“ neue Wege ein, das mit umfassender Beratung und Unterstützung für das Berufsleben schon in den 1990ern „Empowerment“ in den Mittelpunkt der frauenpolitischen Aktivitäten stellte. Initiativen wie die karitative Kleiderbörse „Femme Fantastique“ und der Donaustädter Weiberball sind heute etablierte Events zur Vernetzung von Frauen.

Mit Pia Maria Wieninger wählten die rund 70 Teilnehmerinnen der gestrigen SPÖ-Frauen-Bezirkskonferenz mit überwältigender Mehrheit eine starke Stimme für Frauenrechte im regionalen und internationalen Kontext. Die studierte Politologin und Kultur- und Sozialanthropologin hat im Zuge ihrer Studien international Erfahrungen gesammelt und gilt als Arbeitsmarktexpertin. Als inhaltliche Schwerpunkt definierte sie im Rahmen der gestrigen Konferenz die Bekämpfung der Ungleichbehandlung von Frauen und die Stärkung von Frauen innerhalb und außerhalb der SPÖ: „Wir mögen vor dem Gesetz gleich sein. Gerecht sind unsere gesellschaftlichen Strukturen aber noch lange nicht. Johanna Dohnal hat gesagt, dass nur eine Frauenorganisation die lästig ist, eine Existenzberechtigung hat. In diesem Sinn wollen wir gemeinsam lästig sein!“

Im neu gewählten Vorstand beigestellt ist eine Mischung erfahrener, ehemaliger und aktiver Mandatarinnen. Als Stellvertreterinnen gewählt wurden die ehemalige Gemeinderätin Ingrid Schubert, die ehemalige Staatssekretärin Muna Duzdar sowie die aktiven Donaustädter Mandatarinnen Christa Brezna und Cornelia Sucher. Die Donaustadt ist mit einem Frauenanteil von rund 52% mehrheitlich weiblich und hat ein Durchschnittsalter von 40,3 Jahren. Mit einer positiven Geburten- und Wanderungsbilanz zählt die Donaustadt zu den am schnellsten wachsenden Bereichen Österreichs. (Schluss)vb

