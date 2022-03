#saveUkraine – Das Schlagerkonzert für die Ukraine

Best of Austria beim Schlagerkonzert für die Ukraine

Graz (OTS) - Was sonst Monate dauert, wurde binnen weniger Tage möglich: Stars der österreichischen Schlagerszene und Eventer tun sich zusammen, um mit einem Benefizkonzert Spenden für notleidende Menschen in der Ukraine zu sammeln.

Das Line-up des Schlagerkonzerts für die Ukraine am 3. April 2022 am Schwarzl See listet die großen Namen der heimischen Branche auf: Nik P., Melissa Naschenweng, Semino Rossi, Nockis, Draufgänger, Oliver Haidt, Junge Zillertaler, Die Edlseer, Alle Achtung, Hannah, Die Grubertaler, Charly Brunner & Simone, Stefan Rauch, Nordwand, Gilbert, Franky Leitner und viele mehr. Weitere Künstler werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Moderiert wird das Konzert von Bernd Pratter (ORF) und Joe Kohlhofer (Radio Flamingo).

„Alle haben sofort Ja gesagt“, freuen sich Gerald Prabitz und Norbert Lambauer, die die Veranstaltung binnen weniger Tage gemeinsam mit Klaus Leutgeb, auf die Beine stellten. „Künstler, Techniker, Eventer, Medien und alle, die notwendig sind, um so ein Konzert möglich zu machen.“

Spende statt Ticket

Die Künstler verzichten auf ihre Gage und auch sonst ist bei #saveUkraine alles anders. Mit einer Spende von 20 Euro, 40 Euro oder 100 Euro ist man beim wahrscheinlich größten Schlagerevent des Landes dabei. Die Spenden-Tickets sind bei Oeticket (oeticket.com) und Ticketorganizer (ticketorganizer.eu) ab sofort erhältlich.

Medizinische Versorgung und Unterstützung für Hilfsprojekte

Der Erlös der Veranstaltung geht an die ORF Aktion Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine und drei weitere Projekte, die Menschen in der Ukraine in dieser schweren Zeit Hilfe bringen:

Save Ukraine Graz , Initiative von Bohdan Andrusyak, die in 14 Tagen bereits 16 Tonnen Sachspenden von Graz in die Ukraine geschickt hat

, Initiative von Bohdan Andrusyak, die in 14 Tagen bereits 16 Tonnen Sachspenden von Graz in die Ukraine geschickt hat Medizinprodukte für das Chernivtsi Regional Clinical Hospital Traumatology im westukrainischen Chernivtsi (Czeroniwitz), ein Projekt des Grazer Orthopäden Christof Pabinger

für das Chernivtsi Regional Clinical Hospital Traumatology im westukrainischen Chernivtsi (Czeroniwitz), ein Projekt des Grazer Orthopäden Christof Pabinger die Aktion der Partnerorganisation von Weihnachten im Schuhkarton, Pentru Tine im Grenzort Siret in Rumänien, die für ankommende Flüchtlinge in Rumänien kocht und Unterkünfte organisiert

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Beteiligten für ihre Unterstützung:

Konzept und Organisation: lambauerentertainment.at & prabitz.net

Medienpartner:

ORF Steiermark

Radio Grün Weiß

Radio Flamingo

Kleine Zeitung

Kronenzeitung

Unterstützer:

Leutgeb Entertainment Group (Veranstaltungsort und organisatorische Leistungen)

Getec eventtechnik (Bühnentechnik, Ton, Licht)

Mobil Show (Video-Screens, LED-Wände)

Oeticket

Ticketorganizer

Tony Legenstein (Catering)

BrauUnion

Johnny Servis

Exel.TV

tv-m.at (Übertragungswagen, Videotechnik)

Grundbichler.com

Gravix

Showpartner

ninapopp.com

