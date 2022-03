Marco Wanda rockt am 18. März ab 20.15 Uhr in ORF 1 die „Starmania“-Jury

Neue Rolle als Gastjuror für den musikalischen Überflieger

Wien (OTS) - „Bussi Baby“, „Bologna“, „Columbo“ oder „Lascia mi fare“: Bei den Hits des österreichischen Musikphänomens Wanda hat fast jeder schon einmal mitgesungen. Marco Wanda, der dem Publikum als Frontman der Band normalerweise selbst einheizt, nimmt in der ersten Finalshow von „Starmania 22“ am Freitag, dem 18. März 2022, live ab 20.15 Uhr in ORF 1 eine neue Rolle ein – die des Gastjurors. Er hat schon einen kometenhaften Aufstieg hingelegt – jetzt müssen jene 14 „Starmaniacs“, die es über die Qualifikationsphase hinaus geschafft haben, ihm beweisen, dass auch sie das Zeug zum Star haben. Das Highlight der ersten Finalshow: Wanda performt den brandneuen Song „Rocking in Wien“! Ob bei den 14 Kandidatinnen und Kandidaten Tränen der Freude oder der Enttäuschung fließen, zeigt sich am Ende der von Arabella Kiesbauer moderierten und Philipp Hansa kommentierten ersten Finalshow. Zwölf „Starmaniacs“ können dann aufatmen – sie schaffen den Einzug in die nächste Runde.

„Bussi Baby“ oder Kritik? Marco Wanda nimmt in der „Starmania 22“-Jury Platz

Wanda ist in den vergangenen acht Jahren zur österreichischen Kultband geworden. Bisher auf der Liste der Erfolge: vier Alben, zahlreiche Hits, Top-Platzierungen in den Charts, 14-mal Platin und ausverkaufte Konzerte. Die Gruppe steht für eine neue Generation des österreichischen Rock und ist ein Vorbild für viele junge Musikerinnen und Musiker. Authentische und energiegeladene Auftritte sind sein Spezialgebiet – bei „Starmania 22“ macht Frontman und Gastjuror Marco Wanda den musikalischen „Columbo“: Er hört und schaut bei den Auftritten der frischen Talente ganz genau hin – schließlich weiß er, wie man das Publikum mitreißt. Ob es für die „Starmaniacs“ beim Jury-Kommentar wohl nur „Amore“ oder auch strenge Kritik gibt? Marco Wanda: „Ich freue mich schon auf die Show. Gebt alles!“ Neben Ratschlägen für die Kandidatinnen und Kandidaten gibt es auch ein musikalisches Schmankerl der Profis: Wanda steht mit dem neuen Song „Rocking in Wien“ auf der Bühne und bietet einen Vorgeschmack auf das im Herbst erscheinende neue Album.

Jury-Trio mit Josh. und Lili Paul-Roncalli

Der vielseitige Musiker Josh. kennt die Spielregeln des Musikbusiness und weiß, worauf es ankommt, um sich als Musiker von anderen abzuheben. Er hat mit zwei Alben und zahlreichen Hit-Singles bereits mehrfach bewiesen, dass er den Nerv des Publikums trifft. Dank seiner Live-Erfahrung auf den größten Bühnen Österreichs und Deutschlands kann er kompetent und unverblümt beurteilen, was einen gelungenen Gesangsauftritt ausmacht. Weltklasse-Artistin und Model Lili Paul-Roncalli ist im Rampenlicht aufgewachsen. Egal ob in der Zirkusmanege, vor den TV-Kameras oder auf Social Media – sie weiß, was eine gelungene Performance ausmacht und wie sich die frischen „Starmaniacs“ am besten in Szene setzen, um das Publikum zu begeistern. Mit Hilfe ihrer Expertise gibt sie wertvolle Tipps zur Bühnenpräsenz, Ausstrahlung und Gesamterscheinung der Kandidatinnen und Kandidaten auf deren Weg zum „Star des Jahres“.

„Starmania 22“ online und in den sozialen Netzwerken

Das multimediale Online-Package auf starmania.ORF.at und TVthek.ORF.at liefert von täglichen News über exklusive Storys, Interviews und Fotostrecken bis zu umfassenden Live-Streams und Video-on-Demand-Angeboten alles, was das Fanherz begehrt. Der ORF TELETEXT berichtet in seinen Magazinen „Leute“ und „Kultur und Show“ über die ORF-Castingshow. #Starmania22: Auf den ORF-Social-Media-Accounts gibt es zahlreiche Infos zur Show und zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Neben den ORF-Facebook-Seiten (@ORF sowie @ORF1) und den ORF-Instagram-Accounts (@ORFstarmania, @ORF und @echt.orf1) bietet auch auf TikTok ein eigener Channel (@ORFstarmania) zahlreiche Inhalte ganz im Stil der Social-Media-Plattform.

„Starmania“-Revival auf Flimmit

Flimmit zeigt mit den Final-Shows aller bisherigen Staffeln ein Wiedersehen mit den Gewinnern Michael Tschuggnall, Verena Pötzl, Nadine Beiler, Oliver Wimmer und Anna Buchegger sowie den beiden legendären Zweitplatzierten und heutigen Austro-Stars Conchita Wurst und Christina Stürmer. Und welcher Grundstein für eine erfolgreiche Musikkarriere mit einer Castingshow-Teilnahme gelegt werden kann, zeigen darüber hinaus die Dokumentationen „Conchita – Unstoppable“ und „Conchita – Queen of Austria“, die ebenfalls auf Flimmit (www.flimmit.at) abrufbar sind.

