ORF-Premiere: Neue Staffel für „Lena Lorenz“ ab 16. März in ORF 2

Vier neue Folgen der ORF/ZDF-Erfolgsserie mit Judith Hoersch um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Neue Herausforderungen für „Lena Lorenz“ gibt es ab 16. März 2022, immer mittwochs um 20.15 Uhr, wenn die neue Staffel der beliebten ORF/ZDF-Serie auf dem Programm von ORF 2 steht. In vier neuen Folgen hat Judith Hoersch wieder einiges zu tun: Lena findet nach Quirins Tod langsam zurück ins Leben. Ihre Patientinnen und ihre chaotische Familie halten die leidenschaftliche Hebamme auf Trab. In der Auftaktfolge „Freiheit“ bekommt es Lena mit einer Schwangeren zu tun, die jede schulmedizinische Hilfe bei der Geburt ablehnt. Regie führte Irina Popow nach einem Drehbuch von Wiebke Jaspersen. Neben Judith Hoersch in der Titelrolle standen in durchgehenden Rollen wieder u. a. Eva Mattes, Raban Bieling, Liane Forestieri und Michael Roll vor der Kamera. Neu mit dabei ist Matthias Ziesing in der Rolle des Tierarztes Aaron Kolberg. In Episodenrollen spielen u. a. Austro-Mimin Doris Schretzmayer und Teresa Klamert.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Lena Lorenz – Freiheit“ am 16. März um 20.15 Uhr in ORF 2

Einige Monate sind seit Quirins Tod vergangen. Lena (Judith Hoersch) entwickelt langsam wieder Lebensmut. Der neu hinzugezogene Tierarzt Aaron Kolberg (Matthias Ziesing) bringt sie auf andere Gedanken, an erster Stelle steht aber immer Sohn Luis. Als Lena in der Stadt spontan der schwangeren Lilly (Teresa Klamert) beisteht, bei der überraschend Vorwehen einsetzen, stellt Lena fest, dass Lillys Baby gänzlich quer liegt. Eine natürliche Geburt ist für Mutter und Kind eigentlich viel zu gefährlich. Doch Lilly steht unter dem Einfluss der charismatischen Marthe Gerber (Doris Schretzmayer), die jede schulmedizinische Einmischung in den Geburtsverlauf ablehnt.

