Wien (OTS) - Die Deutungshoheit, was in Kriegen wichtig ist, liegt auch beim Krieg in der Ukraine fast ausschließlich bei Männern. "Krieg und die Berichterstattung darüber sind Männerdomänen", stellt Martina Madner, Vorsitzende des Frauennetzwerks Medien und Redakteurin bei der "Wiener Zeitung" fest: " In Kriegen finden fast ausschließlich Männer Gehör. Uns werden Bilder von Soldaten als Beschützer von Frauen und Kindern vor dem Feind präsentiert. Die Gefahren für Frauen, die auf der Flucht auch von manchem vermeintlichen 'Helfer' oder eigenen Landsleuten ausgehen, bleiben ausgespart. Das muss nicht so sein ", sagt Madner. Deshalb stellt das Frauennetzwerk Medien nun eine Liste mit "Mehr als 20 Expertinnen zum Krieg in der Ukraine" vor. „ Das Ziel muss sein, dass Expertinnen in den Medien in dieser Situation Gehör finden – wir dürfen als JournalistInnen nicht nur selbstreferenziell agieren “, sagt Alexandra Maritza Wachter, ebenfalls Vorsitzende des Frauennetzwerks Medien und Journalistin bei PULS 4. „ Wir müssen sowohl den vom Krieg und Gewalt betroffenen Frauen als auch den Expertinnen in der Berichterstattung zuhören, sonst fehlt eine wichtige Sichtweise. “

" Für die vertiefte Einordnung einzelner Aspekte, die Auswirkungen auf die Menschen im Kriegsgebiet, die Nachbarstaaten, internationale Beziehungen, wichtige Rohstoffe, Wirtschaft, Rechtsprechung oder Logistik brauchen wir Expertinnen ", sagt die Vorstandsfrau und freie Wissenschaftsjournalistin Astrid Kuffner: " Österreich mit seiner reichhaltigen und verzweigten Wissenslandschaft stellt diese in großer Zahl. "

Unter den "Mehr als 20 Expertinnen zum Krieg in der Ukraine" findet sich Expertise zu den Ländern Ukraine und Russland, Osteuropa insgesamt, Außenpolitik, Außenwirtschaft, Diplomatie und Kommunikation genauso wie zu Kriegsberichterstattung, Friedensforschung und Konfliktlösung, humanitäre Hilfe und Flüchtlingshilfe oder Asylpolitik.

