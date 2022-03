Die „Schatzis“ können es kaum erwarten: Beim F1-Start in Bahrain ist der ORF live dabei

Wien (OTS) - Was war das für eine Formel-1-Saison 2021! Bis zu 1,313 Millionen Motorsport-Fans sahen das WM-Finale mit der wahrscheinlich spannendsten WM-Entscheidung der F1-Geschichte live im ORF, im Schnitt 702.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 39 Prozent Marktanteil ließen sich die insgesamt elf ORF-Live-Rennen nicht entgehen. Und das Duell Verstappen – Hamilton geht auch 2022 weiter. ORF und ServusTV teilen sich seit vergangenem Jahr die Österreich-Rechte an der Formel 1. Bis einschließlich 2023 wird jeweils die Hälfte der Rennen pro Saison in ServusTV und im ORF live zu sehen sein, den Großen Preis von Österreich übertragen beide Sender live, so auch 2022.

Die Formel-1-Saison 2022 startet am 20. März in Bahrain und diesmal ist der ORF mit dem Eröffnungsrennen dran. Ein weiterer Höhepunkt wartet am 29. Mai mit dem GP von Monaco im ORF. Inklusive des Österreich-Grand-Prix am 10. Juli stehen insgesamt zwölf Live-GPs auf dem ORF-1-Programm – kommentiert von den „Schatzis“ Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Ernst Hausleitner zur kommenden Saison: „Ich freue mich auf eine spektakuläre Saison. Durch das völlig neue technische Reglement erleben wir heuer nicht nur völlig neue Autos, sondern vielleicht einen Wettstreit von drei, oder sogar vier Teams um den Titel. Neben den beiden großen Kontrahenten der letzten Saison Red Bull Racing und Mercedes hat Ferrari bei den Testfahrten aufhorchen lassen und auch McLaren hat eine sehr solide Leistung gezeigt. Das wäre ganz im Sinne der Fans. Freilich bin ich auch auf die Reaktion von Lewis Hamilton gespannt. Toto Wolff vergleicht den entthronten Weltmeister gerne mit einem Tiger, den man besser nicht reizt. Aber mehr reizen als beim Saisonfinale hätte man ihn ja kaum können. Er wird seine Krallen zeigen, aber zuerst muss er einmal im eigenen Käfig gegen George Russell die Oberhand behalten. Auch dieses Duell wird Würze ins Formel-1-Jahr 2022 bringen."

Für jene GPs abseits des ORF-Live-Kalenders öffnet der ORF mit seinem Expertenteam um Ernst Hausleitner, Alexander Wurz, Ferdinand Habsburg, Bianca Steiner, Corinna Kamper und Robert Lechner wieder das „Formel 1 Motorhome“, das in der Premieren-Saison 2021 im Schnitt 189.000 Motorsport-Fans in ORF 1 und mehr als 46.000 Fans auf @orfmotorhome via Instagram erreicht hat. Zum GP von Monaco wird es außerdem ein „Motorhome Spezial“ geben. Neu als Experte im Team ist Maximilian Günther. Der 24-jährige Allgäuer fährt mit österreichischer Lizenz, hat es bis in die Formel 2 gebracht und fährt gegenwärtig in der Formel-E-WM. In der Saison 2019/20 wurde Günther in Santiago mit nur 22 Jahren zum jüngsten Rennsieger dieser Serie.

Teamleiter Marc Wurzinger und Christian Diendorfer werden auch heuer wieder als Interviewer und Paddock-Reporter unterwegs sein. Unterstützt werden sie im Fahrerlager dabei wieder von Ferdinand Habsburg und Robert Lechner. In Bahrain ist Wurzinger im Fahrerlager für den ORF unterwegs. Die beiden Trainingstage kommentieren Ernst Hausleitner und Maximilian Günther, das Rennen das „Romy“-gekrönte Duo Hausleitner/Wurz.

Der GP von Bahrain live in ORF 1

Freitag, 18. März

13.20 Uhr: erstes freies Training

15.50 Uhr: zweites freies Training

Samstag, 19. März

12.50 Uhr: drittes freies Training

14.20 Uhr: drittes freies Training (Highlights)

15.45 Uhr: Formel 1 News

15.55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 20. März

14.40 Uhr: F1 News

15.25 Uhr: GP von Bahrain

17.50 Uhr: „Formel 1 Motorhome“ mit Ernst Hausleitner, Alex Wurz, Ferdinand Habsburg, Bianca Steiner & Maximilian Günther

Die ORF-Live-Rennen 2022

20. März: Bahrain

10. April: Australien

22. Mai: Spanien

29. Mai: Monaco

16. Juni: Kanada

10. Juli: Österreich

31. Juli: Ungarn

4. September: Niederlande

11. September: Italien (Monza)

2. Oktober: Singapur

23. Oktober: USA (Austin)

13. November: Brasilien

Die Formel-1-Saison auf sport.ORF.at, ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Mit dem multimedialen Formel-1-Package von sport.ORF.at und ORF-TVthek sind Motorsport-Fans auch online immer auf dem Laufenden:

sport.ORF.at stellt Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert umfassende Tabellen und Statistiken. Außerdem schnüren ORF-TVthek und sport.ORF.at ein Streaming-Package, das Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens sowie des Magazins „F1 Motorhome“ beinhaltet. Auch im ORF TELETEXT können sich Interessierte via Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.

