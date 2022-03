FPÖ – Deimek zu ID-Austria: Auch diesem Leuchtturmprojekt von ÖVP-Ministerin Schramböck wird das Licht ausgehen!

Wien (OTS) - ÖVP-Digitalisierungsministerin Schramböck habe sich ein neuerliches Fiasko in ihrer wenig ruhmreichen Karriere vorgenommen, das Leuchtturmprojekt ID-Austria. Dies reihe sich nahtlos in vorangegangene Spitzenleistungen der Ministerin ein. „Nach ‚Kaufhaus Österreich‘, über das man Lamas statt Schuhe bekam, geografischen Schwächen - man erinnere sich an das Land Afrika, gefolgt vom Zahlschein nach Russland, um die SWIFT-Sperre zu umgehen, gibt es nun im ‚Wunderland‘ der Ministerin bald einen neuen digitalen Ausweis“, so heute der freiheitliche Sprecher für Forschung, Innovation und Digitalisierung NAbg. DI Gerhard Deimek.

„Und auch hier zeichnet sich ab, dass auch diesem Leuchtturmprojekt von Schramböck das Licht recht schnell ausgehen wird. Diese neue Ausweisplattform soll die eigentlich bestens funktionierende Handy-Signatur ablösen. Das Chaos ist damit vorprogrammiert und als Draufgabe müssen all jene Bürger, die ihre Handy-Signatur via Post oder A1 organisiert haben, zu einer Registrierungsbehörde laufen, um dort einen Pin-Code vorzulesen. Nur so kann angeblich die Sicherheit gewährleistet sein – gab es bislang einen Unterschied der Signaturen? Es ist nur zu hoffen, dass keine ÖVP-nahe Firma unter der Aufsicht von Ministerin Schramböck dieses Projekt leitet, sondern einzig und allein vom Bundesrechenzentrum (BRZ) durchgeführt wird“, so Deimek.

Es sei schon für Schramböck als Digitalisierungsministerin bezeichnend, dass Österreich in so vielen Belangen der digitalen Verwaltung hinterherhinke. Aber auch ihre Aussagen und Statements würden leider nicht viel Anlass zur Freude bieten, deshalb wäre der einzig wirkliche positive Schritt, wenn sie selbst einen Leichtturm fernab von Politik und staatlicher Verantwortung beziehen würde, betonte Deimek.

