Live aus Brüssel und Helsinki: ARTE überträgt im März Puccinis "Il trittico" und Strauss' "Salome" im Netz (FOTO)

Strasbourg (ots) -

Nach der Liveübertragung von Katharina Thalbachs "Aida" aus der Dresdner Semperoper am vergangenen S onntag dürfen sich ARTEs OpernfreundInnen im März auf zwei weitere Opernübertragungen aus Europa im Netz freuen: Am 26. März überträgt der Sender Giacomo Puccinis "Il trittico" - ein Tryptichon, beste hend aus den Kurzopern "Il tabarro", "Suor Angelica" und "Gianni Schicchi" - dirigiert von Alain Alt inoglu und inszeniert von Tobias Kratzer live aus der Brüsseler Oper La Monnaie. Am 30. März folgt d ie Liveübertragung von Christof Loys Inszenierung von Richard Strauss' "Salome" aus der Finnischen N ationaloper. Es dirigiert der Generalmusikdirektor Hannu Lintu. Die Opern werden im Rahmen des europ äischen Projekts Saison ARTE Opera übertragen und stehen europaweit mit Untertiteln in sechs Sprache

n im Netz auf arte.tv/opera zur Verfügung.



Giacomo Puccini : Il trittico - Théâtre de La Monnaie, Brüssel

Die düstere Tragödie "Il tabarro", die lyrische und sensible "Suor Angelica" und die Komödie "Gianni Schicchi" - die Kurzopern aus Puccinis "Il trittico" sind gekennzeichnet durch drei verschiedene Epochen, drei verschiedene Schauplätze, drei verschiedene Stimmungen; doch für den Komponisten offenbart sich die Einheit des Werks gerade in den Kontrasten zwischen ihnen. Tobias Kratzer, der zum zweiten Mal in der Brüsseler La Monnaie inszeniert, behält die klassische Reihenfolge der Stücke bei und verwebt sie zu einem erzählerischen Ganzen. Der Musikdirektor der

Oper, Alain Altinoglu, dirigiert.



Samstag, 26. März, ab 19.00 Uhr live auf arte.tv/opera

Giacomo Puccini : Il trittico - Théâtre de La Monnaie, Brüssel

ARTE G.E.I.E. / RTBF, ELZEVIR FILMS

Belgien, Frankreich 2022, 200 Min.



Die Besetzung im Überblick:

Musikalische Leitung: Alain Altinoglu

Inszenierung: Tobias Kratzer Mit: Il tabarro: Péter Kálmán (Michele), Corinne Winters (Giorgetta), Adam Smith (Luigi) u.a., Suor Angelica: Corinne Winters (Suor Angelica), Raehann Bryce-Davis (La zia principessa), Elena Zilio (La badessa) u.a., Gianni Schicchi: Péter Kálmán (Gianni Schicchi), Benedetta Torre (Lauretta),

Elena Zilio (Zita) u.a.

Orchester: Orchestre symphonique de la Monnaie

Chor: Choeurs de la Monnaie, Choeurs d'enfants et de jeunes de la Monnaie

Chorleitung: Alberto Moro

Bühnenbild und Kostüme: Rainer Sellmaier

Licht: Bernd Purkrabek

Dramaturgie: Marie Mergeay



Richard Strauss: Salome - Christof Loy inszeniert in Helsinki

Oscar Wilde lieferte die Vorlage für die Oper, die Richard Strauss zum Durchbruch verhalf. Der König von Judäa, Herodes Antipas, hält den Propheten Jochanaan in einer Zisterne gefangen. Salome, Herodes Stieftochter, will diesen verführen. Doch als Jochanaan sie zurückweist, zwingt sie ihren Stiefvater, ihr Jochanaans Kopf auf einem Silbertablett zu servieren. "Salomé", Oscar Wildes Drama in einem Akt, erschien 1891 in französischer Sprache und gilt als seines der Hauptwerke der sogenannten englisch-französischen Décadence. Richard Strauss übernahm die deutsche Übersetzung der Dichterin und Sprachlehrerin Hedwig Lachmann. Seine 3. Oper wurde 1905 am Königlichen Opernhaus Dresden uraufgeführt. Christoph Loy übernimmt an der finnischen Nationaloper in Helsinki die

Bühnenregie, für die musikalische Leitung zeichnet Hannu Lintu verantwortlich.



Mittwoch, 30. März, ab 20.00 Uhr live auf arte.tv/opera

Richard Strauss: Salome

Christof Loy inszeniert in Helsinki

ARTE/YLE,

Frankreich, Finnland 2022, 115 Min.



Die Besetzung im Überblick:

Musikalische Leitung: Hannu Lintu

Inszenierung: Christof Loy Mit: Nikolai Schukoff (Herodes), Karin Lovelius (Herodias), Sara Jakubiak (Salome), Mihails

Culpajevs (Narraboth), Andrew Foster-Williams (Jokanaan) u.a.

Orchester: Orchestra of the Finnish National Opera

Choreographie: Klevis Elmazaj

Bühnenbild: Johannes Leiacker

Kostüme: Robby Duiveman

Licht: Olaf Winter



Die Saison ARTE Opera Seit 2018 bietet ARTE in Partnerschaft mit 21 führenden europäischen Opernhäusern und Festivals die eigens kuratierte digitale Opernspielzeit "Saison ARTE Opera" an. Dabei können sich die ZuschauerInnen jeden Monat auf neue Produktionen freuen - europaweit frei abrufbar und dank der finanziellen Unterstützung durch das Programm "Kreatives Europa" der Europäischen Union neben Deutsch und Französisch auch in englischer, polnischer, italienischer und spanischer Sprache untertitelt. Ziel des europäischen Projekts ist es, die künstlerische Vielfalt und Qualität der europäischen Opernszene zu präsentieren und an neue Zuschauerkreise heranzutragen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Romina Kunz | romina.kunz @ arte.tv | +33 3 90 14 20 67

Irina Lehnert | irina.lehnert @ arte.tv | +33 3 90 14 21 51



Presseportal: presse.arte.tv | Twitter: @ARTEpresse