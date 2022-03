younion: Kindergarten- und Hortpersonal am Limit!

Corona und Flüchtlingswelle gehen an die Substanz

Wien. (OTS) - „Schon seit Jahren arbeiten meine Kolleg*innen in den Kleinkindergruppen, den Kindergärten und in den Horten oft an der Belastungsgrenze. Zur Zeit wird das Limit aber massiv überschritten“, sagt Judith Hintermeier, Pädagogin und Bundesfrauenreferentin in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft.

Sie sieht zwei Gründe, warum das Personal einfach nicht mehr kann: „Durch Corona fallen sehr viele Kolleg*innen aus, das bestehende Personal muss das auffangen. Das bedeutet nicht nur viele Überstunden und eine starke physische und psychische Belastung, sondern weiterhin eine Erhöhung der Ansteckungsgefahr.“

Als zweiten Grund sieht Hintermeier die Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg: „Die Beschäftigten wissen, was durch die vielen Flüchtlingskinder auf sie zukommen wird. Sie werden wie sonst auch professionell agieren und helfen, doch das geht natürlich an die Substanz. Wir reden hier von Kleinkindern mit traumatischen Erfahrungen.“

„Die Bundespolitik darf nicht weiter wegschauen, wenn es um die Elementarpädagogik geht. Jetzt darf es keine Ausreden über Zuständigkeiten mehr geben. Wir befinden uns in einer Krise, dementsprechend schnell muss endlich etwas passieren“, fordert Christa Hörmann, Bundesfrauenvorsitzende in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft.

Sie erinnert an den österreichweiten Protesttag am 21.3.2022. Hörmann: „Unter dem Motto ‚Jetzt gibt’s Wirbel 2.0‘ werden wir unsere Forderungen lautstark untermauern. In Wien demonstrieren wir beispielsweise vor dem Bildungsministerium.“

Eine der Forderungen: die sofortige Entlastung durch administratives und unterstützendes Personal!

Judith Hintermeier: „Die Profis in den elementaren Bildungseinrichtungen müssen rasch vom Papierkram freigespielt werden. Das ist schnell umsetzbar und kostet verhältnismäßig wenig. Es liegt also nur am Willen der Bundesregierung.“





