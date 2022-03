AVISO: Staatsbesuch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Belgien, 21. - 23. März 2022

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer werden am Montag, den 21. März in Begleitung von Bundesministerin Karoline Edtstadler und Bundesminister Johannes Rauch zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Belgien reisen.

Am 21. März werden der Bundespräsident und Doris Schmidauer von König Philippe und Königin Mathilde beim Königspalast begrüßt werden. Nach der Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten wird der Bundespräsident mit Senatsvorsitzenden Stephanie D’Hose, der Vorsitzenden der Abgeordnetenkammer, Eliane Tillieux und dem Bürgermeister von Brüssel Philippe Close zu Gesprächen zusammentreffen. Im Anschluss daran ist ein Gespräch mit Premierminister Alexander de Croo geplant.

Am 22. März wird der Bundespräsident das Collège d’Europe in Brügge besuchen und mit dem Gouverneur von Westflandern Carl Decaluwé zusammentreffen.

Am 23. März wird der Bundespräsident mit dem Gouverneur von Wallonisch-Brabant, Gilles Mahieu zusammentreffen.

Im Anschluss an den Staatsbesuch sind am Mittwoch ein Gespräch mit EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und weitere multilaterale Gespräche geplant.

