Universität für angewandte Kunst Wien: Ausstellung UNDERSTANDING – ART & RESEARCH eröffnet heute in Prag

Projekte der künstlerischen Forschung an der Angewandten und neue künstlerische Positionen zeigen sich in Tschechien

Wien (OTS) - Heute Abend wird im Anschluss an ein Symposium zur künstlerischen Forschung die aktuelle Ausstellung Understanding – Art & Research der Universität für angewandte Kunst Wien in Prag eröffnet. Die aktuelle Ausstellung wird bis zum 9. April 2022 in Tschechien zu sehen sein, nachdem sie zuletzt in Shanghai im Hybrid Format eröffnet wurde. Understanding – Art & Research zeigt an der UMPRUM –Academy of Arts, Architecture and Design in Prag elf Projekte künstlerischer Forschung, darunter sechs neue Angewandte Forschungsprojekte, die vom FWF-Programm zur Entwicklung und Erschließung der Künste (PEEK) gefördert werden. Ergänzend finden sich auch sechs künstlerische Positionen in der Schau.

„Engagiert und kritisch herausgefordert, verstehen wir Forschung und Kunst als einen wichtigen Beitrag, um rigoros und mutig unbetretene Wege zu beschreiten: die Angewandte-Perspektive der Transformation.“, erläutert Alexander Damianisch, Leiter des Zentrum Fokus Forschung an der Wiener Angewandten. Am Beginn und am Ende jedweder Forschung und Wissenschaft stehe immer das Verstehen. Es gehe um das „Was“, um das „Wozu“, um das „Warum“ und - bei künstlerischer Forschung insbesondere - um das „Wie“. „Die Methoden künstlerischer Forschung betreten Neuland, experimentieren mit dem Unbekannten und Unvorhergesehenen und riskieren in jedem einzelnen Fall Veränderung.“, so Damianisch.

Vermittelt und dargestellt, sichtbar und erlebbar gemacht wird bei der Schau, was künstlerische Forschung sein kann und sein will. Durch Beispiele aus Forschung und Lehre, Wissenschaft und Kunst lässt sich in der Schau die Transformation der Gesellschaft mittels konkreter Projekte wahrnehmen, erspüren, diskutieren und erleben.



Forschungsprojekte und Projektleiter:innen der aktuell in Prag gezeigten Ausstellung:

Co-corporeality / Barbara Imhof, Daniela Mitterberger, Tiziano Derme

Contingent Agencies / Nikolaus Gansterer

Curiouser and curiouser, cried Alice / Anab Jain, Time’s Up

Das Museum der versäumten Technologien / Ebru Kurbak

DEMEDARTS Dementia. Empathy. Education. Arts. / Ruth Mateus-Berr

Gemeinsam durch den Taumel / Ruth Anderwald + Leonhard Grond

Neuromatic Game Art / Margarete Jahrman

Radical Matter / Martin Reinhart, Virgil Widrich

Reflecting Oil / Ernst Logar

The Anthropocene Surge / Michael Wagreich, Katrin Hornek

Vibrant Fields / Zeynep Aksöz, Mark Balzar, Bernhard Sommer

Künstlerische Positionen der aktuell in Prag gezeigten Ausstellung:

Name of the Object / Producer. Research Project, Date.

OTTO Orthographic Transterritorial Operator / Mark Balzar, Galo Moncayo. Vibrant Fields, 2022.

ANNA / Mark Blazar. Vibrant Fields, 2021.

Dizziness in my Name / Ruth Anderwald + Leonhard Grond mit Karoline Feyertag und Anders Nyquist. Navigating Diziness Together, 2016/2022.

Taumel Issue #4 / CH Studio for Dizziness—A Resource (Heraldics of Dizziness). Navigating Dizziness Together, 2016.

tx-mirror. Reversing time and space in real-time / Martin Reinhart, Virgil Widrich. Data Loam, 2018.

Ausstellung Understanding – Art & Research / Laufzeit: 15.3. bis 9.4.2022 / Partnerin: UMPRUM –Academy of Arts, Architecture and Design, Prag, Tschechi

