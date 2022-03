TKG und die Marmara Vakfi sind tief betroffen über das Ableben von Herrn Dr. Erhard Busek

Wien (OTS) - Birol Kilic, Obmann der Türkischen KULTURgemeinde in Österreich(TKG):

“Wir haben einen Brückenbauer und einen großen Freund verloren. Er war einmalig und es wird keinen zweiten Erhard Busek geben. Wir haben Herrn Busek als kritischen, vorausschauenden und sehr konstruktiven Menschen kennengelernt, von dem jeder etwas lernen konnte. Egal ob in Österreich oder in der Türkei, es war für uns immer eine große Freude auf ihn zu treffen. Wir werden seine freundliche Art und seine Wärme sehr vermissen. Unser herzliches Beileid geht an seine Familie, Freunde, Bekannte und seine engen Mitarbeiter. “



Dr. Akkan Suver, der Präsident der Marmara Vakfi (Stiftung) in Istanbul: “Ich habe einen sehr guten Freund in Wien verloren. Die Nachricht über sein Ableben hat mich zutiefst erschüttert. Bei unseren Euro-Asiatischen Wirtschaftsgipfel in Istanbul war er immer ein gern gesehener Ehrengast. Dr. Erhard Busek war mit seinen Ideen und Werken ein Mensch, der sich vor allem immer für den Frieden eingesetzt hat und er ist für die Marmara Vakfi ein großes Vorbild und so wird er auch in unserer Erinnerung weiterleben. Unser tiefstes Beileid."

Rückfragen & Kontakt:

Neue Heimat Zeitung -Yeni Vatan Gazetesi

redaktion @ yenivatan.at