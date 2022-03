Ohne effektives Energieeffizienzgesetz droht eine komplette Verfehlung der energiepolitischen Zielsetzungen

Im Sinne der Leistbarkeit, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit in Österreich dürfen wir keine Zeit mehr bei der Schaffung guter Rahmenbedingungen verlieren.

Wien (OTS) - Das neue Energieeffizienzgesetz ist seit 2 Jahren überfällig. Wir dürfen keine Zeit mehr bei der Schaffung guter Rahmenbedingungen verlieren, im Interesse des Klimaschutzes UND im Interesse der Wirtschaft! Die DECA fordert die unverzügliche Umsetzung des Energieeffizienzgesetzes, wie es bereits nach einem ausführlichem Stakeholderprozess konzipiert und im Regierungsprogramm vereinbart wurde. Auch die DECA hat ihre Positionen sehr aktiv eingebracht. Wir rufen nun alle politischen Akteure auf:

Es ist Zeit zu handeln!

Ohne mehr Energieeffizienz keine erfolgreiche Energiewende!

Ohne rasche Umsetzung droht eine komplette Verfehlung der energiepolitischen Ziele und der Energiewende!

Jeder Tag ohne klare Rahmenbedingungen hemmt innovative Energiedienstleister dabei, smarte Lösungen für ihre Kunden zu finden, um sie aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und der Bedrohung durch stark steigende Energiekosten zu befreien!

Ein Vertragsverletzungsverfahren ist aufwendig und kostspielig!

Energieeffizienz trägt durch Senkung des Energieverbrauchs wesentlich zur raschen Reduktion von fossilen Energieimporten auf Regionen und zur Dämpfung von Preissteigerungen bei. Angesichts der aktuellen Krise darf daher keine Zeit verloren werden: Energieeffizienz schützt vor strategischen Risiken UND vor Preisrisiken.

In den Szenarien zur Dekarbonisierung Österreichs muss sich der Primärenergieverbrauch bis 2040 halbieren. Nur durch möglichst rasche Fortschritte bei der Energieeffizienz kann unser Endenergieverbrauch gedeckt und erneuerbare Energie für alle verfügbar werden!

Von einem wirksamen Energieeffizienzgesetz können daher alle profitieren: Haushalte, der Verkehr, Industrie und Gewerbe, Planer und Ingenieurbüros und die Energiewirtschaft

Wir brauchen daher Energieeffizienz JETZT und in allen Branchen, bei allen Energieträgern und allen technischen Anwendungen: ALLE müssen mitmachen. Rahmenbedingungen schaffen, Bewusstsein bilden und wirkliche Effizienzgewinne umsetzen!

DECA - Eine Stimme für Energieeffizienz

Die DECA ist seit 2013 erfolgreich als eine Stimme für Energieeffizienz und

Energiedienstleistungen in Österreich aktiv. Sie bringt sich als unabhängige Plattform für Unternehmen in Österreich in die Diskussion um bessere Rahmenbedingungen ein. Sie ist Anlaufstelle in Fragen der Energieeffizienz und des Energie-Contractings für Kunden und Kooperationspartner.



Rückfragen & Kontakt:

DECA

Ing. Robert Pichler

Obmann

Tel.: +43 660 7537 620

Mail: office @ deca.at

www.deca.at