Polaschek zum Ableben von Vizekanzler a.D. Erhard Busek

Bildungsminister Martin Polaschek: „Wir haben einen glühenden Europäer verloren, der Großes für die Bildung und die gesamte Republik Österreich geleistet hat“

Wien (OTS) - Mit Betroffenheit und großer Trauer reagiert Bildungsminister Martin Polaschek auf das Ableben von Vizekanzler a.D. Erhard Busek. „Mit großer Trauer habe ich vom Ableben des ehemaligen Vizekanzlers und Unterrichts-, Wissenschafts- und Forschungsministers Erhard Busek erfahren. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden sowie all seinen Wegbegleitern, die nicht nur einen großen Staatsmann, sondern vor allem einen besonderen Menschen verabschieden müssen“, hebt Bildungsminister Martin Polaschek angesichts des Ablebens des Vizekanzlers a.D. Erhard Busek hervor. „Als ehemaliger Bundesminister für Wissenschaft und Forschung sowie Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat Busek die Bildungspolitik in diesem Land nachhaltig geprägt. Sowohl im Namen meines Hauses, als auch persönlich danke ich Erhard Busek für diese unglaublichen Leistungen im Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsbereich. Mit Erhard Busek haben wir einen Menschen verloren, der sich immer mit vollem Einsatz für seine Überzeugungen eingesetzt hat und den ich als scharfsinnigen und herzlichen Menschen kennenlernen durfte“, so Bildungsminister Polaschek.

Der studierte Jurist hat in seinem Leben Beeindruckendes gleistet und in den unterschiedlichsten Positionen die Zukunft des Landes gestaltet. Erhard Busek war unter anderem von 1978 bis 1987 Vizebürgermeister und Landeshauptmann-Stellvertreter der Stadt Wien. 1989 wurde Busek als Bundesminister für Wissenschaft und Forschung angelobt. Von 1994 bis 1995 war Erhard Busek Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten. Von 2004 bis 2011 war Erhard Busek der erste Rektor der Fachhochschule Salzburg. Zusätzlich engagierte sich Busek sein ganzes Leben in unterschiedlichsten Organisationen und Vereinen ehrenamtlich.

Vizekanzler a.D. Erhard Busek ist unerwartet am Sonntag mit 80 Jahren verstorben. „Erhard Busek wird uns als Mensch allen fehlen. Unser tiefes Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit seiner Familie“, betont Bildungsminister Polaschek abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Andreas Jilly

Pressesprecher

01 53120-5025

andreas.jilly @ bmbwf.gv.at