Bernhard Görg: „Wien war Erhard Busek ein Herzensanliegen!“

Der ehemalige Wiener ÖVP-Obmann zum Ableben von Erhard Busek.

Wien (OTS) - „Mit Erhard Busek hat mich in den Jahren unserer politischen Zusammenarbeit eine nicht immer konfliktfreie, doch stets wertschätzende und sachliche Zusammenarbeit verbunden. Die ÖVP, vor allem die Wiener ÖVP, verliert mit Erhard Busek eine ausgeprägte Persönlichkeit, die als Wiener ÖVP-Obmann und Wiener Vizebürgermeister die positive Entwicklung Wiens und Öffnung zu einer weltoffenen Metropole lange Jahre maßgeblich beeinflusst und begleitet hat. Die Bundeshauptstadt Wien war ihm zeit seines politischen Lebens ein Herzensanliegen!“, erklärte heute der langjährige Wiener ÖVP-Obmann Bernhard Görg zum unerwarteten Ableben des ehemaligen Wiener Vizebürgermeisters und Vizekanzlers Erhard Busek. „Mein Beileid und Anteilnahme gilt in diesen Stunden vor allem auch seiner Familie und seinen Freunden!“, so Görg abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakthinweis:

info @ cayenne.at