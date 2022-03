Stephan Grigat erhält Professur für Theorien und Kritik des Antisemitismus

Wissenschaftlicher Direktor von STOP THE BOMB wird Professor und Co-Leiter des Centrums für Antisemitismus und Rassismusstudien (CARS) in Aachen

Wien (OTS) - Der Mitbegründer und langjährige wissenschaftliche Direktor von STOP THE BOMB, Stephan Grigat, ist auf die neu geschaffene Professur für Theorien und Kritik des Antisemitismus an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen berufen worden. Zugleich wird er Co-Leiter des Centrums für Antisemitismus- und Rassismusstudien (CARS) in Aachen.

In seinem Vorstellungsinterview betont der Politikwissenschaftler Grigat die Notwendigkeit der Kritik am iranischen Regime: " Wenn man sich mit einer Kritik des Antisemitismus beschäftigt, landet man unweigerlich beim iranischen Regime, das seit 1979 bis zum heutigen Tag einer der zentralen Akteure des globalen Antisemitismus ist. Die offenen Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel sind beim Iran und seinen Verbündeten wie der Hisbollah so bedrohlich, weil dieser Antisemitismus mit einer sowohl konventionellen Aufrüstung als auch einem Nuklearwaffenprogramm kombiniert ist."

Grigat sieht sein Engagement für STOP THE BOMB als logische Konsequenz aus seiner akademischen Tätigkeit: "Die von mir 2007 mit gegründete Kampagne STOP THE BOMB hat auf den Antisemitismus des iranischen Regimes reagiert und die europäische Appeasementpolitik gegenüber dem Iran und insbesondere Geschäfte von deutschen und österreichischen Firmen mit dem iranischen Regime ins Visier genommen, um dem bewaffneten Antisemitismus die Ressourcen zu entziehen. Ich denke, wer die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ernst nimmt, kann gar nicht anders, als sich gegen das iranische Regime und seine weltweiten Unterstützer zu engagieren und eine deutliche Wende in der europäischen Iran-Politik zu fordern."

Grigat wird weiterhin für das Bündnis STOP THE BOMB aktiv sein und auch an der Universität Wien weiterhin Lehrveranstaltungen im Bereich der Antisemitismuskritik anbieten.







