Oberösterreichische InnWert GmbH mit Näherei in Kiew startet Hilfsaktion

Die mit ihrer Outdoor-Marke outdoorer und der Sitzsack Marke Bruni bekannte InnWert Gmbh schließt im Zuge der Kriegswirren die ukrainische Fertigung und startet Hilfsaktion.

Ried im Innkreis (OTS) - Die InnWert GmbH hat sich mit der Outdoor-Marke outdoorer und der Sitzsack Marke Bruni vor allem im Onlinehandel über die Grenzen von Österreich hinaus einen Namen gemacht und hat z. Bsp. eine Vielzahl an Amazon Bestsellern geschaffen. Um noch nachhaltiger und schneller neue Innovationen auf den Markt bringen zu können, wird 2019 eine ukrainische Näherei in Kiew gekauft und modernisiert. Zum Schutz der Mitarbeiter schließt am 1. Kriegstag aufgrund starker Luftangriffe auf Kiew die Produktion. Nun startet eine Hilfsaktion zu Gunsten von Nachbar in Not auf outdoorshop123.com.

„Mit Tränen in den Augen las ich die Nachrichten über die russische Invasion in die Ukraine beim Frühstück“, erinnert sich Geschäftsführer Gerald Salletmeier, der selbst zwei Jahre in der Ukraine gelebt hat und glücklich seit 2010 mit der Ukrainerin Natalia verheiratet ist und gemeinsam die InnWert GmbH leitet. Groß ist die Sorge um die eigenen Verwandten und Mitarbeiter in der Näherei in Kiew. Noch zu Sylvester wird im Familienkreis in der nun besetzten und zerstörten Stadt Ivankiv, nördlich von Kiew, gefeiert und keiner kann sich eine weitere Eskalation durch Russland vorstellen. Das Näherei Team bezieht noch kürzlich ein eigenes Gebäude in Kiew mit 400 m², das kurz zuvor aufwändig renoviert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht wird. Dank sehr guter Arbeitsbedingungen freut sich die Näherei über viele neue, bestens qualifizierte Mitarbeiter. Mit einem Schlag steht der Betrieb nun still und es ist ungewiss, wie unsere Mitarbeiter diese Tragödie überstehen. Natürlich werden die Mitarbeiter weiter mit Zahlungen direkt unterstützt. Wird jedoch das Gebäude die Angriffe überstehen und der Lagerbestand an Stoffen nach dem Krieg noch da sein? Nur wenige Mitarbeiter aus der Ukraine können zu uns nach Ried fliehen. Die Ohnmacht, selbst keine Hilfe an die eigenen Mitarbeiter nach Kiew liefern zu können und das große Leid aller Menschen in der Ukraine zu sehen, ist das Schlimmste für uns, so Natalia Salletmeier.

Aus diesem Grund kommt schließlich der Entschluss, eine Hilfsaktion zu Gunsten von Nachbar in Not zu starten, da die Organisation mit Projektpartnern wie dem Roten Kreuz viel Erfahrung mitbringt und auch zu den Menschen in der größten Not vordringt.

20% des Onlineshop-Umsatzes via www.outdoorshop123.com/ukraine-hilfe gehen direkt an Nachbar in Not. Zudem werden jedem Paket aktuell auch Paketbeileger nach dem Motto „Schnüren Sie Ihr Ukraine-Hilfspaket für Nachbar in Not“ beigelegt. Viele Kunden kaufen gerade Reiserucksäcke, selbstaufblasbare Isomatten und Reiseausrüstung wie Wasserfilter für Hilfslieferungen im Outdoorshop123. So kommt die Hilfe doppelt den Leidtragenden zugute!

20% des Umsatzes auf Outdoorshop123.com geht an Nachbar in Not - Hilfe für die Ukraine Spende auch du mit deiner Bestellung von Outdoor Artikeln indirekt für die Aktion Nachbar in Not und hilf den Menschen in der Ukraine und den Vertriebenen. Jetzt bestellen und 20% spenden

