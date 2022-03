wachau GOURMETfestival von 24. März bis 7. April 2022

Krems (OTS) - Gute Nachrichten für Gourmets und Wachaufans: nach der durch die Pandemie erzwungenen zweijährigen Pause geht das wachau GOURMETfestival 2022 von 24. März bis 7. April in Szene.

Damit steht einem kulinarisch-vinophilen Saisonstart in der Wachau nichts mehr im Wege, Marillenblüte inklusive. Das wachau GOURMETfestival erlebt diesmal seine Premiere an der Kunstmeile in Krems mit zwei Signature Events: Max Stiegl, Burgenlands Nummer 1 mit vier Hauben und „Nose-to-tail“-Pionier, rockt die Minoritenkirche in Stein mit einem „Sauratorium“, das seinesgleichen suchen wird.

In der Landesgalerie Niederösterreich in Krems wiederum wird Szeneköchin Haya Molcho („Neni“) ihre Festivalpremiere geben. Erst jüngst schlug Molcho in der 50. Folge von Kitchen Impossible den Gastro-Bullen Tim Mälzer. Molcho ist europaweit die bekannteste Interpretin der levantinischen Küche aus dem Nahen und Mittleren Osten.

Einer der gehyptesten Chefs der iberischen Halbinsel, ausgezeichnet mit 3 Michelin-Sternen, kommt zum wachau GOURMETfestival 2022: Paolo Casagrande vom angesagten Restaurant Lasarte in Barcelona wird eine Sterne-Gala auf Schloss Dürnstein zelebrieren. Große Weine dazu.

Der Italiener erkochte sich bereits ein Jahr nach der Eröffnung zwei Sterne, im Jahr darauf gleich den dritten, den er seither bereits fünf Mal souverän verteidigte. Das stylishe Restaurant verfügt zudem über besondere Weinkompetenz. Dort fährt Paolo Casagrande seine markante Küchenlinie: herrlich mediterran, modern-innovativ, extrem produktbezogen, mit enormem Wow-Effekt.

Österreichs einziger 3-Sterne-Chef Juan Amador, bekocht eine kleine, feine Gala mit herausragenden Weinen im Edelheurigen von Bernd Pulker. Dort ist anderntags auch Koch des Jahres 2021, Hubert Wallner, zugange. Franz Hirtzberger kommentiert eine rare Riesling Singerriedel-Vertikale.

Das Landhaus Bacher führt „Dorfer & friends“ fort, diesmal unter dem Motto: Japan trifft Wachau! Gastgeberin Susanne Dorfer und Küchenchef Thomas Dorfer laden Mister Chang (Chang Restaurant, Grünwald bei München) ins Landhaus Bacher nach Mautern. Top-Kaiseki-Küche und die Überzeugung, dass Natur und Kochen Hand in Hand gehen, werden u.a. mit Kagoshima-Wagyū-Rind oder Thunfisch Balfegó für Geschmacksexplosionen sorgen. Ebenfalls im Landhaus Bacher geht Willi Klinger in seinem hochkarätigen Event der Frage aller Fragen nach: „Was ist großer Wein?“

Gleich zweimal gibt es die opulent-aufwendigen Liebesgeschichten in der Hofmeisterei Hirtzberger, wo auch ein besonderes Wein-Event steigen wird: ein exklusives Tasting von Weinen, die allesamt mit je 100-Parker-Punkten ausgezeichnet sind.

Die wohl schönste Weinmesse Österreichs steigt wieder an zwei Tagen in der Dominikanerkirche zu Krems, die WEIN & GENUSS Krems mit 60 Spitzenwinzern. Neu aufgelegt wird die beliebte Vinaria Gourmet-Safari mit Hartmuth Rameder und die Küchenparty auf Schloss Dürnstein.

Dort steigt auch eine große Wine & Dine-Gala mit 20-gängigem Flying Buffet und Gastwinzer Andi Kollwentz, einem der besten Winzer Österreichs von internationalem Format. Das Weingut Kollwentz ist top in Weiß, Rot und Süß.

Schon Tradition haben die Jahrzehnt-Vertikalen im Weingut Knoll mit anschließendem Dinner im Loibnerhof. Diesmal stehen Riedenweine aus den Traumjahrgängen 1999, 2009 und 2019 am Programm.

Domäne Wachau bespielt das barocke Kellerschlössel und in Maria Taferl steigt die inoffizielle Eröffnung des komplett umgebauten Hotel Schachner, dem neuen Leitbetrieb der Wachau.

Insgesamt neun Vinaria Kronen funkeln, wenn Gerhard Markowitsch und Johann Donabaum bei Martin Prankl in Spitz einschenken (mit Feuertaufe der neuen Terrasse), während der emeritierte „Junge Wilde“ Michael Nährer beim Graben-Gritsch im Donauschlössel Spitz groß aufkochen wird.

Das Programm laufend aktuell unter www.wachau-gourmet-festival.at.

