Wechsel und Neubestellung in den ORF-Korrespondentenbüros London und Rom

Jörg Winter leitet London, Alexander Hecht wird nach Rom entsandt

Wien (OTS) - Nach Durchführung von entsprechenden Ausschreibungsverfahren betraut ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann mit 1. Juli 2022 den bisherigen Leiter des ORF-Büros Istanbul Jörg Winter mit der Leitung des Büros in London. Die bisherige London-Korrespondentin Eva Pöcksteiner kehrt in die Zentrale zurück. Alexander Hecht geht – ebenfalls mit 1. Juli – als Korrespondent nach Rom. Die Leitung des Büros Istanbul wird ausgeschrieben.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Mit Jörg Winter, der schon als Korrespondent in Washington, Peking und zuletzt Istanbul/Teheran wesentlich zur Informationsqualität des ORF und zur Orientierung für das Publikum beigetragen hat, geht nun ein absoluter Top-Journalist nach London. Alexander Hecht hat sich in der ORF-TV-Auslandsredaktion, zuletzt massiv in der Ukraine-Berichterstattung, verdient gemacht. Ich wünsche beiden alles Gute für die neuen Aufgaben.“

Mag. Jörg Winter: „Nach Washington habe ich mehr als elf Jahre durchgehend aus autoritären Schwellenländern, zuerst aus China, dann aus der Türkei und dem Iran berichtet. Ich habe Einschränkungen, Drohungen und Druck erlebt, was meinen ethischen Kompass als Journalist noch gestärkt hat. London ist nun mein erstes europäisches ORF-Büro. Als anglophiler Mensch bin ich Großbritannien seit meiner Studentenzeit dort eng verbunden. Aus diesem großen und für Europa historisch so wichtigen Land für unser Publikum berichten zu können, war seit Langem mein großer Wunsch. Ich bedanke mich für diese Chance, die ich mit großer Freude und auch einer Portion Demut annehme.“

Biografie Jörg Winter

Jörg Winter wurde am 29. Mai 1972 in Vöcklabruck in Oberösterreich geboren. Nach der Matura im Neusprachlichen Gymnasium studierte er Geografie und Anglistik an den Universitäten Salzburg, Oxford Brookes und Wien. Nach dem Abschluss 1997 war er vorübergehend als Nachrichtenredakteur bei einem österreichischen Privat-TV-Sender beschäftigt. Mit einem Fulbright-Stipendium belegte Jörg Winter anschließend ein zweijähriges Masterprogramm für Broadcast Journalism an der New York University in den USA, das er Ende 1999 erfolgreich abgeschlossen hat.

Ab Jänner 2000 war Winter beim ORF in der Auslandsredaktion der „Zeit im Bild“ tätig. Bei diversen Kriseneinsätzen als Reporter in Afghanistan, im Iran, bei der Tsunamikatastrophe in Südostasien 2004, den Terroranschlägen in London 2005, den Erdbeben in Kaschmir 2005 und Haiti 2010 sowie in Japan bei der Katastrophe im AKW Fukushima hat er seine journalistische Professionalität bewiesen.

Mag. Jörg Winter, der bereits von 2006 bis 2009 im Korrespondentenstudio Washington tätig war, war von 2011 bis 2014 Ostasien-Korrespondent des ORF in Peking und ab 1. Jänner 2015 Leiter des Hauptbüros in Istanbul mit Nebenstelle in Teheran.

