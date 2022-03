Eskute bereitet sich auf die Einführung von vier neuen E-Bike-Modellen im Jahr 2022 in Europa vor

London, 11. März 2022 (ots/PRNewswire) - Eskute, ein schnell wachsendes E-Bike-Unternehmen, wird im März vier neue E-Bike-Modelle auf den Markt bringen, darunter zwei „Polluno"-City-E-Bikes und zwei „Netuno"-Mountain-E-Bikes. Die neuen Modelle werden in Europa voraussichtlich Mitte bis Ende März auf den Markt kommen.

Die Polluno 28" City E-Bikes , sind ideal für den städtischen Pendlerverkehr und den täglichen Gebrauch, während die 27,5" Netuno E-Mountainbikes, für eine Vielzahl von Geländen und Wegen geeignet sind. Beide Modelle sind mit einem „M"-Mittelmotor oder einem „H"-Hinterradnabenmotor erhältlich.

„Eskute leitet sich vom portugiesischen Wort escute ab, das zuhören bedeutet. Auch die Inspiration für die Namen unserer neuen Modelle stammt aus dem Portugiesischen: Polluno kommt vom portugiesischen Wort für den Planeten Pluto, und Netuno ist inspiriert vom portugiesischen Wort für Neptun und dem griechischen Gott Poseidon. Als die am weitesten entfernten Planeten in unserem Sonnensystem stehen Neptun und Pluto für die großen Entfernungen, die unsere Fahrzeuge zurücklegen können. Außerdem kombiniert Polluno die Worte ‚Verschmutzung' und ‚Nein', um die Unterstützung und Förderung des Umweltschutzes durch Eskute zu unterstreichen", so Alan, CEO von Eskute.

Der H-Polluno und der H-Netuno bauen auf der sehr beliebten Hinterradnabenmotor-Serie von Eskute auf, wobei das Display und die Leistung verbessert wurden. Beide E-Bikes verfügen jetzt über einen anschaulichen LED-Bildschirm, einen neuen starken Bafang Motor mit verbesserter Leistung und eine größere Reichweite.Für seine Mittelmotor-Serie hat Eskute auch stärkeren Motor verwendet. Beim M-Netuno E-Mountainbike ist ein Bafang M410 Mittelmotor mit 80 Nm Drehmoment verbaut und beim M-Polluno Cityrad ist M200 Mittelmotor mit 65 Nm Drehmoment

Die neuesten E-Bikes von Eskute haben ein verbessertes Aussehen, das sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke gut aussieht. Retro und elegant, das Doppelrohrdesign wurde vom Polluno-Rahmen entfernt, nur das Unterrohr bleibt als Verbindung zum Akku. Dieser minimalistische Rahmen sorgt dafür, dass alle Fahrer Leichtigkeit und Eleganz beim Auf- und Absteigen vom E-Bike behalten. Für das Netuno hat Eskute das kantige Doppelrohr-Design beibehalten und eine leichte Bogenform im Oberrohr hinzugefügt, um dem ansonsten robusten Stil mehr Vitalität zu verleihen.

Die neuen E-Bike-Modelle zeichnen sich auch durch eine deutlich verbesserte Batterieleistung aus, mit einer neuen 36 V/14,5 Ah Samsung-Zellen-Batterie und einem 42 V/3 A Ladegerät, das die Ladezeit im Vergleich zu den Vorgängermodellen um mindestens drei Stunden verkürzt. Dank der verbesserten Wasserdichtigkeit des Akkus und des wasserfesten Innenkabels im Fahrradrahmen bieten die neuen E-Bikes von Eskute ein ruhigeres und sichereres Fahrverhalten bei allen Bedingungen.

Alle 2022 E-Bike Modelle sind zertifiziert und werden unter strenger Einhaltung der europäischen CE-Qualitäts- und Sicherheitsstandards hergestellt. Darüber hinaus ist Eskute trotz der globalen Logistik- und Lieferkettenherausforderungen von seiner Produktionsqualität und seinen Versandmöglichkeiten überzeugt. Jedes Eskute E-Bike, das im Jahr 2022 gekauft wird, wird mit einer zweijährigen Garantie, einer 15-tägigen Rückerstattungsfrist und einer garantierten Lieferung innerhalb von fünf bis acht Werktagen geliefert. Die neuen Modelle sollen Mitte bis Ende März in Europa auf den Markt kommen und werden zu Preisen ab 1.299 € (1.199 £) angeboten.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.eskute.de/

Informationen zu Eskute

Eskute wurde 2019 gegründet und ist ein schnell wachsendes E-Bike-Unternehmen, das aus der Idee heraus entstanden ist, Kunden ein nachhaltiges Transportmittel zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Das Unternehmen verfügt derzeit über eine Fabrik in Polen, die Produkte an die Lager im Vereinigten Königreich und in Polen liefern kann und eine schnelle Lieferung innerhalb Europas in 5-8 Tagen ermöglicht. Im Zuge seiner Expansion plant Eskute die Eröffnung eines zweiten Werks in Polen, um die Produktion zu steigern, sowie die Eröffnung von Niederlassungen in mehreren Städten im Vereinigten Königreich und in Deutschland in Kürze.

