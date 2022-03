Benefizkonzert für "Nachbar in Not - Hilfe für die Ukranine"

Sendetermin: Sonntag, 13. März 2022, um 20.4 Uhr auf Radio NÖ

St. Pölten (OTS) - Am Dirigentenpult steht Mykola Diadiura, der Direktor der National Opera of Ukraine in Kiew. Solistin ist die ukrainische Geigerin Diana Tishchenko.

Millionen Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine. Schnelle und direkte Hilfe ist dringend notwendig. Bei einem Benefizkonzert des ORF Niederösterreich und der Betriebe der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft gehen alle Ticketeinnahmen und Spenden an die Aktion „Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine“.

Am Sonntag, den 13. März, um 18.00 Uhr beginnt das Benefizkonzert im Festspielhaus St. Pölten. Das Programm gestalten der Dirigent und Direktor der National Opera of Ukraine in Kiew, Mykola Diadiura, die ukrainische Geigerin Diana Tishchenko, Kammersänger Michael Schade, das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich und das Landestheater Niederösterreich. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy und dem ukrainischen Komponisten Myroslav Skoryk. Bettina Kerl und Michael Scherff, Ensemblemitglieder des Landestheaters Niederösterreich, sowie Regisseurin und Schauspielerin Ruth Brauer-Kvam lesen Texte zeitgenössischer ukrainischer Autorinnen und Autoren.

Durch das Programm führt ORF Niederösterreich Chefredakteur Benedikt Fuchs. Radio Niederösterreich überträgt das Konzert am Sonntag, den 13. März, ab 20.04 Uhr. Schon nach 9.00 Uhr sind am Sonntag Dirigent Diadiura, Solistin Tishchenko und Kammersänger Schade zu Gast in der „Nahaufnahme“ bei Jennifer Frank auf Radio NÖ.

ORF Niederösterreich Landesdirektor Robert Ziegler: „Der Schrecken des Krieges in unmittelbarer Nähe Österreichs macht uns alle betroffen. Klare und objektive Information ist jetzt wichtiger denn je und dafür steht der ORF. Darüber hinaus kommen wir mit der Aktion ‚Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine‘ auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung nach. Als Mitveranstalter übertragen wir das Konzert und machen damit die Künstlerinnen und Künstler aus der betroffenen Region weit über den Konzertsaal hinaus hörbar.“

Kartenreservierungen unter www.festspielhaus.at oder im Kartenbüro St. Pölten (Rathausplatz 19, T 02742 90 80 80 600, karten @ noeku.at) oder in einem der NÖKU Ticket-Standorte in Wien, Baden, Krems, Melk und Grafenegg (Alle Standorte und Kontakte unter:

www.noeku.at/de/noeku-tickets). Der Kartenpreis beträgt einheitlich 50 Euro. Freiwillige Zusatzspenden sind möglich und erbeten, für Personen unter 26 Jahren gibt es eine Ermäßigung von 50%. In den Kartenpreis inkludiert ist ein Besuch eines NÖKU-Ausstellungsbetriebes nach freier Wahl bis 31. Dezember 2022.

Sollte eine Teilnahme an der Benefizveranstaltung nicht möglich sein, so sind Spenden unter NACHBAR IN NOT: Hilfe für die Ukraine

IBAN: AT21 2011 1400 4004 4003 BIC: GIBAATWWXXX willkommen.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572