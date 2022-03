Kostenloser Jobservice für Initiativen und Organisationen zur Ukraine Hilfe

Jobs.at unterstützt mit Premiumanzeigen bei der Suche nach Hilfskräften

Linz (OTS) - Hunderttausend Ukrainer:innen sind auf der Flucht und versuchen sich vor dem Krieg in Sicherheit zu bringen. Dafür braucht es auch in Österreich jetzt zahlreiche helfende Hände. Um gezielt Unterstützung für Hilfsorganisationen, Initiativen und Vereine zu leisten hat sich jobs.at dazu entschieden, ab sofort das Schalten von Premium-Inseraten für Positionen, die in direkter Verbindung zur Bewältigung der Krise stehen, kostenlos anzubieten.



„ Wir alle hier bei jobs.at sind zutiefst betroffen durch die aktuellen Ereignisse in der Ukraine und denken viel darüber danach, wie auch wir – persönlich und als Unternehmen – helfen können. “, so jobs.at CEO Katja Haack. „ Generell ist es unsere Mission, Unternehmen beim Besetzen ihrer offenen Stellen zu helfen – da ist es für uns selbstverständlich nun in einer Krise wie dieser möglichst einfach und vor allem kostenlos Unterstützung für Hilfsorganisationen zur Verfügung zu stellen. “

Da sich auch Privatpersonen zahlreich zusammenschließen, um unbürokratisch Hilfe zu organisieren, wollen wir auch diesen eine Möglichkeit bieten, helfende Hände über unsere Jobplattform zu finden. Daher richtet sich diese Möglichkeit nicht nur an offizielle Hilfsorganisationen mit Spendengütesiegel.

Wenn Sie diese Hilfe gerne in Anspruch nehmen möchten, melden Sie sich gerne telefonisch unter +43 732 286072 oder per Mail unter office @ jobs.at bei uns und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.

Rückfragen & Kontakt:

Verena Falkner

Marketing

verena.falkner @ jobs.at

+43 681 106 357 00

https://www.jobs.at/



jobs.at Recruiting GmbH

Am Winterhafen 4, 4020 Linz