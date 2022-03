SPÖ-Termine von 14. bis 20. März 2022

Wien (OTS/SK) - Wien (SK) MONTAG, 14. März 2022:

18.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an einer außerordentlichen Sitzung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg hinsichtlich des Krieges in der Ukraine teil (14.-15. März).

18.30 Uhr Diskussionsveranstaltung „War in Ukraine. Consequences for the EU’s Eastern Policy“ mit Agnieszka Bryc, Štefan Füle, Reinhard Krumm und Hannes Swoboda zu den Folgen des Kriegs in der Ukraine, moderiert von Maria Maltschnig. Info und Anmeldung: https://tinyurl.com/3tcekpu3. (Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

MITTWOCH, 16. März 2022:

19.00 Uhr Robert Misik in der Reihe „Genial Dagegen“ im Gespräch mit Jürgen Czernohorszky zum Thema „Klimaschutz muss sozial sein“. YouTube-Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“. Info: https://tinyurl.com/4d3kwrr7.

DONNERSTAG, 17. März 2022:

19.00 Uhr Nina Khrushcheva in der Reihe „Russia on the World Stage“ im Gespräch mit Raimund Löw und Steven Lee Myers zum Thema „A REGIME TO STAY? Scenarios for (Post-) Putin Russia“. YouTube-Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“. Info und Anmeldung: https://tinyurl.com/2p8kujws. (Bruno Kreisky Forum für den internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 18. März 2022:

10.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidialkonferenz treten zusammen, mit u.a. Zweiter Nationalratspräsidentin Doris Bures.

19.00 Uhr Tessa Szyszkowitz in der Reihe „Philoxenia“ im Gespräch mit Sathnam Sanghera zum Thema: „EMPIRELAND. How Imperialism has shaped modern Britain“. Info und Anmeldung: https://tinyurl.com/2p8kujws (Bruno Kreisky Forum für den internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

