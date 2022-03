Vallant als Vorsitzender des GVV Kärnten eindrucksvoll bestätigt

Günther Vallant (BGM Frantschach-St. Gertraud) wurde mit 98,52 Prozent der Stimmen als GVV Kärnten Landesvorsitzender wiedergewählt.

Klagenfurt (OTS) - Gestern, Donnerstag, fand in Klagenfurt in der SPÖ-Landesorganisation die Landeskonferenz des Verbandes der Sozialdemokratischen GemeindevertreterInnen Kärntens (GVV) statt. Dabei wurde der Bürgermeister von Frantschach-St. Gertraud, Günther Vallant, mit überwältigenden 98,52 Prozent der Stimmen als Vorsitzender des GVV Kärnten wiedergewählt. Als StellvertreterInnen wurden Bgm.in Marika Lagger-Pöllinger und LAbg. Bgm. Andreas Scherwitzl in ihrer Funktion bestätigt. SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser, GVV Österreich-Präsident NR Bgm. Andreas Kollross und Landesrat Daniel Fellner waren als Ehrengäste und Gratulanten vor Ort.

Der neue „alte“ GVV-Vorsitzende Vallant bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und für die großartige Arbeit des gesamten Teams - allen voran GVV Kärnten Geschäftsführer Markus Bleiweiss - und betonte erneut, gerade angesichts der aktuellen politischen Herausforderungen, die Bedeutung des GVV für die Kärntner Gemeinden und Partner des Landes. So hat der GVV Österreich nun einen 5-Stufen-Plan vorgelegt mit dem der Rechtsanspruch auf Kinderbildung und -betreuung österreichweit verwirklicht werden kann.

Der Sozialdemokratische GemeindevertreterInnen Verband (GVV) vertritt die Anliegen von 132 Kärntner Gemeinden gegenüber den anderen Gebietskörperschaften. Der GVV hat die Möglichkeit, Gesetzesentwürfe des Bundes zu begutachten, Stellungnahmen abzugeben und die Interessen der Kärntner Gemeinden so mit einzubringen.

https://gvv.kaerntengewinnt.at/

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der SPÖ Kärnten

+43(0)463/577 88 DW 66 | Fax:+43(0)463-54 570

www.kaernten.spoe.at

presse-kaernten @ spoe.at



SPÖ Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15

9020 Klagenfurt a. W.