ORF-Serienmontag: Neues von „Station 19“ in Doppelfolge ab 14. März in ORF 1

Auftakt zur fünften Staffel des Spin-offs von „Grey’s Anatomy“ – Staffelstart des Kult-Hits am 21. März um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Die Heldinnen und Helden der „Station 19“ treten am ORF-Serienmontag wieder ihren TV-Dienst an, wenn ab Montag, dem 14. März 2022, ab 22.00 Uhr in ORF 1 die deutschsprachige Free-TV-Premiere der fünften Staffel des „Grey’s Anatomy“-Spin-offs in Doppelfolgen auf dem Programm steht. Gleich zum Auftakt mit der Episode „Phönix aus den Flammen“ gibt es bei einem Crossover der beiden US-Erfolgsserien ein Wiedersehen der Feuerwehrleute der „Station 19“ mit den Ärztinnen und Ärzten des Grey Sloan Memorial – ein kleiner Vorgeschmack auf den Staffelstart der 18. Staffel von „Grey’s Anatomy“, die ab Montag, dem 21. März, jeweils ab 20.15 Uhr in Doppelfolge als deutschsprachige Free-TV-Premiere auf dem Programm von ORF 1 steht. Bei „Station 19“ sind wieder u. a. Jaina Lee Ortiz, Jason Winston George, Danielle Savre, Boris Kodjoe, Grey Damon, Jay Hayden und Barrett Doss in der Stammbesetzung zu sehen.

Mehr zu den Inhalten:

„Station 19: Phönix aus den Flammen“ am 14. März um 22.05 Uhr in ORF 1

Ein Jahr ist seit der Hochzeit von Maya und Carina vergangen. Während der Feier gab es eine heftige Auseinandersetzung mit Chief McAllister, der Maya als Captain absetzen wollte. Dieser Konflikt hat auch die Ehe von Andy, die inzwischen der Station 23 zugeteilt wurde, und Sullivan stark belastet. Doch ein neuer Einsatz ruft: Beim jährlichen Phoenix Festival schießt eine Gruppe betrunkener Feiernder Raketenkörper ab. Dabei wird einer von ihnen schwer verletzt. Das anschließende Chaos ruft auch das Team vom „Grey Sloan Memorial“ auf den Plan. Der neue Captain versucht verzweifelt Ordnung in das Chaos zu bringen und missachtet dabei völlig Andys Andenken an ihren Vater.

Mit Jaina Lee Ortiz (Andy Herrera), Jason Winston George (Dr. Ben Warren), Danielle Savre (Maya Bishop), Boris Kodjoe (Robert Sullivan), Grey Damon (Jack Gibson), Jay Hayden (Travis Montgomery), Barrett Doss (Victoria Hughes) u. a. Regie: Stacey K. Black

„Station 19: Knock-out“ am 14. März um 23.05 Uhr in ORF 1

Kein guter Tag für Sullivan. Erst werden ihm vor der gesamten Truppe Andys Scheidungspapiere überreicht, dann wird er als „Fire-Zaddy“ zur Internet-Berühmtheit. Carina will mit Maya eine Familie gründen. Doch Maya hat Angst, mit einem Kind ihre Aufstiegschancen zu verbauen. Das Team wird zu einem brennenden Haus gerufen, das sich bald als geheimes Drogenlabor herausstellt. Dabei werden mehrere Einsatzkräfte von den Dämpfen bewusstlos. Miller und Victoria kümmern sich indessen um eine psychisch labile junge Frau, die an Verfolgungswahn leidet. Mit Jaina Lee Ortiz (Andy Herrera), Jason Winston George (Dr. Ben Warren), Danielle Savre (Maya Bishop), Boris Kodjoe (Robert Sullivan), Grey Damon (Jack Gibson), Jay Hayden (Travis Montgomery), Barrett Doss (Victoria Hughes) u. a. Regie: Peter Paige

