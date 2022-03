100. Eintrag im Ö1-Poplexikon: das Duo HVOB im „Radiokolleg“ am 15.3.

Wien (OTS) - Das in unregelmäßigen Abständen im Ö1-„Radiokolleg“ ausgestrahlte „Lexikon der österreichischen Popmusik“ begeht am Dienstag, den 15. März ein kleines Jubiläum: im „Radiokolleg“ (9.45 Uhr) wird als 100. Eintrag das Duo HVOB vorgestellt. Das Ö1-Poplexikon ist abrufbar unter

https://oe1.orf.at/lexikonderpopmusik.

Das Ö1-Poplexikon ist eine Langzeit-Serie zur Geschichte der österreichischen Popmusik. Im Januar 2017 gestartet, wird das Leben und Werk signifikanter Größen dokumentiert, ihre Bedeutung für die österreichische Musiklandschaft reflektiert und ihr Beitrag zu einer kritischen Gegenkultur gewürdigt: von Ambros bis Yasmo, von Buntspecht über Drahdiwaberl oder S.T.S. bis zu Violetta Parisini und Yung Hurn.

Zu hören sind Neueinträge im „Lexikon der österreichischen Popmusik“ in unregelmäßigen Abständen im „Radiokolleg“ – am Dienstag, den 15. März wird als 100. Eintrag HVOB vorgestellt. HVOB sind Anna Müller und Paul Wallner. Es gibt kaum Popmusik aus Österreich, die so universell rund um den Globus funktioniert, wie die des Wiener Duos. Überall dort ist Techno zuhause. Und in der Variante von HVOB klingt er noch dazu wiedererkennbar, vor allem durch die sanfte Stimme, deren simple Melodien dennoch einen fast magischen Sog entfalten. Das kommt in Mumbai, Mexiko oder München gleichermaßen an.

In den weiteren Folgen der nächsten „Radiokolleg“-Staffel des Ö1-Poplexikons werden Paul Plut (14.3.), Heinrich Walcher (16.3.) und Naked Lunch (17.3.) vorgestellt, jeweils um 9.45 Uhr in Ö1. Das stetig wachsende Kompendium mit Originaltönen und Musikbeispielen ist unter https://oe1.orf.at/lexikonderpopmusik dauerhaft abrufbar. Den 100. Eintrag im Ö1-Poplexikon würdigen auch die „Spielräume“ am Montag, den 14. März ab 17.30 Uhr in Ö1, die eine kleine Auswahl an Meilensteinen des Lexikons präsentieren und auch dessen Genesis reflektieren.

Der Impuls zur Einrichtung des tönenden Lexikons ergab sich aus der Kooperation von Ö1 mit dem Wien Museum anlässlich der Ausstellung „Ganz Wien. Eine Pop-Tour“. Zwei der Kuratoren, Thomas Mießgang und Walter Gröbchen, boten an, die wesentlichen Protagonisten der Ausstellung auch im Radio vorzustellen. Rasch stießen weitere Fachleute zum Team – darunter die Musikspezialist/innen Astrid Schwarz und Stefan Niederwieser von Ö1 und Alex Augustin und Stefan Trischler von FM4 sowie der Austro-Pop-Experte Al Bird Sputnik. Die Aufgabenstellung: in jeweils 13 Minuten das Leben und Wirken exemplarischer Künstlerinnen und Künstler der hiesigen „Szene“ zu verdichten. Die Grenzen werden dabei weit gezogen um die Breite, Qualität und Vielfalt der heimischen Musiklandschaft aufzuzeigen -zumal die Abgrenzungen für das Kürzel „Pop“ nicht mehr so eindeutig ausfallen wie vor Jahrzehnten, es gibt Schnittmengen mit Elektronik, Schlager, Punk, Jazz, HipHop, Klassik oder Avantgarde. Das Ö1-Poplexikon ist abrufbar unter

