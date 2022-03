Krypto-Wallets bereithalten: Tiberius Auctions akzeptiert als erstes österreichisches Auktionshaus Kryptowährungen

Wien (OTS) - Wenn am 29. und 30. März bei Tiberius Auctions Kunst, Antiquitäten und Jugendstil im Rahmen der 5. Auktion versteigert werden, markiert das einen Paradigmenwechsel im europäischen Auktionsgeschehen. Denn erstmals werden neben Euro auch die acht beliebtesten Kryptowährungen als Standardwährung für Gebote auf physische Kunstwerke akzeptiert. Mit der Einführung dieser innovativen Zahlungsoption für sämtliche Sparten bietet Tiberius Auctions ein einzigartiges Service und verbreitert die Reichweite auf eine neue, digital affine Käuferschicht. Damit positioniert sich das Auktionshaus als Pionier am europäischen Kunstmarkt.



Bezahlen so einfach wie in Euro

Bei der Zahlungsabwicklung kooperiert das Auktionshaus mit dem österreichischen Digitalwährungs-Spezialisten SALAMANTEX. Akzeptiert werden Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Ripple, Stellar, Nimiq und Charry. Die Bezahlung funktioniert so einfach wie in Euro, denn SALAMANTEX führt unmittelbar nach der Transaktion den Umtausch des Betrages in Euro durch. Dadurch fällt auch das Wechselkursrisiko der noch sehr volatilen Kryptowährungen weg.



Über Tiberius Auctions

Tiberius Auctions mit Sitz in Wien versteigert mehrmals im Jahr Objekte von der Antike bis zum modernen Design. Die Fachgebiete umfassen Kunst des Mittelalters, Gemälde Alter Meister und des 19. Jahrhunderts, Klassiker der Moderne bis zu den Zeitgenossen, Skulpturen aller Epochen und Antiquitäten aus allen Teilen der Erde. Die Experten überzeugen durch ihre langjährige Erfahrung und das umfangreiche Wissen im Umgang mit Kunst und Antiquitäten und verfügen über weltweite Kontakte zu Museen, großen Sammlungen und öffentlichen Institutionen. Als innovativer Global Player ist Tiberius Auctions für die heutigen Anforderungen des Kunstmarktes bestens aufgestellt und kann durch Erfahrung und Flexibilität schnell und fachkundig agieren.



Über SALAMANTEX

SALAMANTEX ist ein österreichisches FinTech-Unternehmen, das als Vorreiter in der Branche eine neue Ära des Bezahlens mit digitalen Assets vorantreibt. Mit intelligenten, vertrauenswürdigen und sicheren Softwarelösungen ermöglicht SALAMANTEX es Händlern Kryptowährungen, Bonuspunkte und andere digitale bzw. tokenisierte Vermögenswerte als alternative Bezahlformen zu akzeptieren – sowohl im Geschäft als auch im E-Commerce.

