NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine: 5,1 Mio. Euro beim Benefizabend in ORF 2 gespendet

Insgesamt bereits 24,1 Millionen Euro Spenden für die Hilfsaktion

Wien (OTS) - Wie groß die Hilfsbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher ist, zeigte der Benefizabend im Zeichen von „NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine“ am Donnerstag, dem 10. März 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 einmal mehr: Über die kostenfreie A1-Spendentelefonnummer 0800 664 2022 wurden im Verlauf des Abends 5.108.235.- Euro gespendet. Insgesamt wurden seit dem Start der Hilfsaktion innerhalb von nur zwei Wochen 24.108.235.- Euro gesammelt. Weiters hat die Bundesregierung angekündigt, die bis Ostermontag (18. April) eingegangenen Spenden zu verdoppeln.

In der Live-Sendung sprachen Barbara Stöckl und Tobias Pötzelsberger mit Geflüchteten und Helferinnen und Helfern. Korrespondentinnen und Korrespondenten berichteten über aktuelle Entwicklungen. In Kooperation mit den Österreichischen Privatsendern wurde der Benefizabend auch in Puls24 und W24 gezeigt und in servustv.com, oe24.at und exxpress.at live gestreamt. Viele Prominente und Vertreterinnen und Vertreter weiterer heimischer Medienhäuser saßen an den Spendentelefonen und unterstützten den Benefizabend.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Die Spendenbeiträge, die bisher bei NACHBAR IN NOT und im Rahmen des Benefizabends auf ORF 2 eingegangen sind, sind ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Die Österreicherinnen und Österreicher tragen dazu bei, den Betroffenen, darunter Frauen und Kinder, Hoffnung zu schenken und signalisieren, dass die Hilfsbereitschaft nicht abreißen wird. Ich bedanke mich bei den beteiligten Privatsendern für ihre Unterstützung!“

Ende Februar starteten der ORF und NACHBAR IN NOT die Aktion „Hilfe für die Ukraine“. Für Pius Strobl, Leiter des ORF-Humanitarian Broadcasting, war ein rascher Start unabdingbar: „Dass im 21. Jahrhundert in Europa solch ein Krieg möglich ist, bestürzt wohl alle Österreicherinnen und Österreicher. Sie drücken ihre Solidarität und Hilfskraft durch Spenden aus – und die Summe von 19 Millionen Euro in nur 14 Tagen ist gewaltig. Auch mit kleinsten Beträgen kann NACHBAR IN NOT geholfen werden, um lebensnotwendige Hilfsgüter in die Krisengebiete zu bringen. Ich bin sicher, dass die Unterstützung weiter anhält, denn die Österreicherinnen und Österreicher sind verlässliche Nachbarn in einem sonst friedlichen Europa.“

Auch Andreas Knapp, Auslandshilfe-Generalsekretär der Caritas Österreich, ist beeindruckt von der enormen Solidarität und Hilfsbereitschaft der Menschen in Österreich: „Wir sehen in den vergangenen Wochen, Tagen und auch heute Abend, dass wir gemeinsam für unsere Nachbarn in Not einstehen. Unser Dank gilt heute besonders dem ORF und seinen Mitarbeiter*innen und den Spender*innen, die die dringend benötigte Hilfe in der Ukraine und der Region ermöglichen.“ Für die Hilfe werde es jedenfalls einen langen Atem brauchen, so Knapp weiter: „Die Not steigt Stunde um Stunde. Viele unserer Kolleg*innen und betreute Menschen – darunter viele Kinder und alte Menschen – harren seit Tagen in Kellern und Luftschutzbunkern aus. Lebensmittel und Trinkwasser wird knapp. Klar ist, mit immer massiveren Angriffen und Kriegsverhandlungen nimmt die Not zu. Klar ist auch, dass damit der Hilfsbedarf weiterhin massiv steigen wird.“

„Das Leid der Menschen in der Ukraine ist unermesslich. Die Ukraine steuert auf eine der größten humanitären Krisen Europas zu. Schon heute ist klar, dass es langfristige Hilfe brauchen wird. Österreich hat in diesen Stunden der Not eine unglaubliche Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gezeigt, die Hilfsbereitschaft ist überwältigend. Danke an den ORF und alle, die NACHBAR IN NOT unterstützen – jede Spende trägt dazu bei, dass unsere Hilfe bei Menschen in Not ankommt, sie mit Wasser, Nahrung und dem Nötigsten versorgt werden können“, sagt Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes.

Kontonummer der Aktion „Hilfe für die Ukraine“:

NACHBAR IN NOT

IBAN: AT21 2011 1400 4004 4003

BIC: GIBAATWWXXX

