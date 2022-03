Amnesty International: Neuer Prozess gegen Ahmed Samir Santawy

Amnesty International fordert sofortige Freilassung

Wien/Kairo (OTS) - Am 14. März wird Ahmed Samir Santawy, Student der CEU in Wien, in Ägypten erneut vor Gericht gestellt.

Während des Besuchs des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi in Brüssel anlässlich des EU-Afrika-Gipfels Mitte Februar 2022 wurde die vierjährige Haftstrafe von Ahmed annulliert.

Ein erneuter Prozess sollte am 21. Februar beginnen, wurde jedoch auf den 14. März verschoben.

Amnesty International fordert mit einem globalen Appell die bedingungslose und sofortige Freilassung von Ahmed Samir. Ahmed Samir ist ein gewaltloser politischer Gefangener und befindet sich unschuldig in Haft. Alle Anklagen gegen ihn müssen fallengelassen werden.

„Seit über einem Jahr befindet sich Ahmed Samir Santawy in einem wahrgewordenen Alptraum: Die ägyptischen Behörden haben ihn aus seinem Leben gerissen, geschlagen und inhaftiert. Er konnte keinen Kontakt zu seinen Liebsten aufnehmen und ist in Ägypten mit völlig absurden Anklagen konfrontiert”, sagt Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich.

„Mit unserem globalen Appell zeigen Menschen auf der ganzen Welt, von Wien bis Kairo, dass sie an der Seite von Ahmed stehen. Gemeinsam wollen wir, dass dieser Alptraum für Ahmed Samir Santawy endlich endet und er seine Liebsten wieder in die Arme schließen kann!“

Hintergrund

Ahmed befindet sich seit Februar 2021 in Haft. Er wurde während eines Besuchs bei seiner Familie in Ägypten verhaftet, anschließend geschlagen und verhört.

Am 22. Juni 2021 verurteilte das Notstandsgericht für die Sicherheit des Staates (Emergency State Security Court) Ahmed Samir Santawy wegen „Verbreitung von Falschmeldungen auf Social Media“ zu vier Jahren Gefängnis. Nach der Aufhebung des Urteils durch den ägyptischen Präsidenten im Februar 2022 wird das Verfahren gegen den ägyptischen Studenten wieder aufgenommen.

Das Verfahren findet vor dem Hintergrund einer von Ägypten angekündigten Menschenrechtsstrategie statt, sowie immer lauteren Forderungen an die UN, die Menschenrechtslage in Ägypten zu untersuchen.

Der Prozess gegen Ahmed könnte ein entscheidendes Signal dafür sein, ob Ägypten seine Zusagen im Bereich der Menschenrechte einhält. Gleichzeitig wird der Prozess zeigen, ob die diplomatischen Bemühungen der EU gegenüber der ägyptischen Regierung Wirkung zeigen.

